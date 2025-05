K vítězství v prezidentských volbách v Rumunsku zřejmě míří centristický primátor Bukurešti Nicušor Dan, podle odhadů zveřejněných po uzavření volebních místností pro něj hlasovalo kolem 55 procent voličů, uvedla agentura Reuters. Krajně pravicový politik George Simion podle odhadů založených na průzkumech mezi voliči vycházejících z volebních místností získal kolem 45 procent hlasů. Simion ale podle Reuters prohlásil, že podle svých odhadů získal asi o 400 tisíc hlasů více než jeho politický protivník.

Primátor rumunské metropole po zveřejnění odhadů výsledků dnešního druhého kola prezidentských voleb prohlásil, že rumunská společnost prokázala působivou sílu. Simion ale takřka ve stejnou chvíli podle Reuters tvrdil, že jeho odhady naznačují, že získal více hlasů než Dan.

Zatímco agentura AFP zveřejnila podobné odhady výsledků jako Reuters, agentura AP tak zatím neučinila. Píše ale, že v době uzavření volebních místností odevzdalo hlas přibližně 11,6 milionu lidí, tedy asi 64 procent oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo také kolem 1,6 milionu Rumunů v zahraničí. Dnešní účast tak byla podle AP vyšší než v prvním kole a očekává se, že bude hrát roli ve výsledku. Před dvěma týdny k volebním urnám vyrazilo 9,5 milionu Rumunů, což je 53 procent oprávněných voličů.

První kolo před dvěma týdny jasně vyhrál Simion s takřka 41 procenty, zatímco Dan za ním zaostal o dvacet procentních bodů.

Pětapadesátiletý Dan, který slíbil potlačit korupci, kandiduje jako nezávislý centrista. Je označovaný za prounijního politika a je také zastáncem Severoatlantické aliance. Podle Reuters prohlásil, že podpora Ukrajině, která se přes tři roky brání ruské vojenské agresi, je nezbytná pro bezpečnost samotného Rumunska vůči narůstající ruské hrozbě.

Osmatřicetiletý Simion stojí v čele Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR), což je druhá nejsilnější strana v obou komorách rumunského parlamentu. Staví se proti dalšímu poskytování vojenské pomoci sousední Ukrajině, je kritický vůči Evropské unii a říká, že souzní s názory amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Prezidentské volby se v Rumunsku opakují, protože ústavní soud loni v prosinci zrušil listopadové první kolo hlasování, v němž překvapivě zvítězil do té doby málo známý krajně pravicový politik Calin Georgescu, označovaný za proruského. Ústavní soud to zdůvodnil tím, že Georgescu mohl údajně vyhrát díky ruské vlivové operaci. Opakovaných voleb se účastnit nesměl.

Pokud by Simion zvítězil i ve druhém kole a stal se prezidentem, mohlo by to podle některých analytiků a diplomatů přivést Rumunsko do izolace, narušit soukromé investice a destabilizovat východní křídlo NATO.