Německá firma Roth International, podezřelá z nelegálního vyvezení odpadu do Česka, podala k soudu žalobu. V ní se brání proti rozhodnutí bavorských úřadů, že má skládky v Česku na vlastní náklady zlikvidovat. V pátek to potvrdila mluvčí Bavorského správního soudu v Řezně. Hornofalcká firma je od března v insolvenci, podle médií hrozí, že odvoz odpadu budou nakonec muset zaplatit němečtí daňoví poplatníci.

Odpadová firma podala podle mluvčí soudu Ulrike Dettenhoferové žalobu už na konci dubna. Brání se v ní proti rozhodnutí regionu Horní Falc z 28. března, který nařídil společnosti odvézt z Česka stovky tun odpadu. „V rozhodnutí vlády Horní Falce byla mimo jiné stanovena povinnost k odvezení zhruba 460 tun odpadu,“ uvedla mluvčí. Podle ní v rozhodnutí úřady stanovily lhůtu na likvidaci nelegálních skládek na dva měsíce od doručení rozhodnutí.

Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Na počátku dubna weidenské státní zastupitelství uvedlo, že zřídilo se zastupitelstvím v Bruntále společnou vyšetřovací skupinu kvůli nelegální skládce v Jiříkově. Mluvčí německé prokuratury Matthias Bauer tehdy sdělil, že v případu jsou zatím tři obvinění - majitel německé firmy, její zaměstnanec v Německu a jeden pracovník české pobočky firmy.

Odvoz stovek tun odpadu by měla firma Roth International zajistit podle rozhodnutí bavorských úřadů na vlastní náklady. V polovině dubna ale bavorské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že odvoz zaplatí Bavorsko, pokud to společnost neudělá. Zemský ministr životního prostředí Thorsten Glauber v polovině dubna uvedl, že se s českým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem dohodli, že nepovolená skládka zmizí do osmi až deseti týdnů.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony se vrátily do Německa. Od loňska leží nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International, také na pozemku v Brně-Horních Heršpicích.