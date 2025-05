Americká veřejnoprávní rozhlasová stanice Hlas Ameriky (VOA), která se soudí s administrativou prezidenta Donalda Trumpa, se rozloučí se stovkami smluvních zaměstnanců. Píší o tom deníky The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP). Listy uvádějí, že propouštění se dotkne 500 až 600 spolupracovníků stanice. Podle WP jim smlouvy končí k 30. květnu.

„V souladu s dekretem prezidenta Trumpa ze 14. března měníme velikost agentury a snižujeme federální byrokracii, abychom splnili priority administrativy,“ napsala WP v e-mailové zprávě poradkyně Agentury Spojených států pro globální média (USAGM) Kari Lakeová. Agentura dohlíží na několik amerických veřejnoprávních médií v zahraničí včetně Hlasu Ameriky. „Budeme pokračovat v omezování přebujelého USAGM a z archaického dinosaura uděláme něco, co si zaslouží, aby bylo financováno tvrdě pracujícími Američany. Připoutejte se. Bude toho ještě víc,“ dodala.

Deník NYT tvrdí, že většinu propouštěných tvoří novináři. Celkem jde podle něj asi o třetinu zaměstnanců VOA.

Hlas Ameriky vznikl za druhé světové války a desítky let byl nástrojem americké „měkké síly“. Nynější Bílý dům ho v dokumentu přejmenoval na „Hlas radikální Ameriky“, podle něj straní levicovým pohledům.

Novinář Hlasu Ameriky Steve Herman tvrdí, že někteří z propuštěných by mohli být nuceni opustit Spojené státy do 30 dnů. Až jim skončí pracovní smlouva, přestane jim totiž platit i pracovní vízum.

„Několik z těchto novinářů pochází ze zemí, kde jim kvůli jejich reportážím hrozí zatčení nebo ještě něco horšího,“ uvedl Herman na síti Mastodon.

Vysílání Hlasu Ameriky je pozastaveno, o jeho návrat se vedou soudní spory. Začátkem května washingtonský odvolací soud zrušil rozhodnutí soudců nižších instancí ve Washingtonu a New Yorku z března a dubna, kteří se postavili proti příkazu Bílého domu pozastavit vysílání.