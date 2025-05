V Ženevě se v sobotu sešli zástupci USA a Číny k jednání o vzájemných obchodních sporech, píší agentury. Diskuse se účastní americký ministr financí Scott Bessent, obchodní zmocněnec Jamieson Greer a čínský vicepremiér Čche Li-feng. Schůzka je prvním setkáním představitelů obou zemí poté, co americký prezident Donald Trump vyvolal obchodní válku zavedením vysokých cel, které v případě čínského zboží výrazně přesahují 100 procent. Čína reagovala uvalením vlastních vysokých cel.

Schůzka začala v sobotu ráno, potvrdili agentuře AP američtí i čínští diplomaté. Přesné místo setkání nebylo oficiálně známé. Svědci ale kolem poledne viděli obě delegace opouštět sídlo švýcarského velvyslance při OSN na předměstí Ženevy Cologny, podle informovaných zdrojů AP na předem plánovaný oběd. Po něm se obě strany vrátily k rozhovorům, informovaly agentury AP a Reuters po 14:00 SELČ.

Od schůzky se podle agentur neočekává žádný zásadní průlom, může však být prvním krokem k vyřešení vzájemných obchodních sporů mezi USA a Čínou. Trump sám v pátek uvedl, že přiměřené clo na dovoz čínského zboží do Spojených států by mohlo činit zhruba 80 procent. „Čína by měla otevřít svůj trh Spojeným státům,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Trump od svého lednového nástupu do funkce zvýšil cla na většinu dovozu z Číny na 145 procent. Čína odpověděla zavedením omezení vývozu některých prvků vzácných zemi, zvýšením cel na americké zboží postupně až na 125 procent a dodatečnými odvody na vybrané produkty, včetně sóji a zkapalněného zemního plynu (LNG), uvedla agentura Reuters.

V pátek statistika za duben ukázala meziroční pokles čínského dovozu do USA o 20 procent, celkový čínský export ale vzrostl o 8,1 procenta.