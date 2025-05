Každý Ukrajinec si přeje konec války. Mají ale historickou zkušenost se Sovětským svazem, který přišel s obrovskými čistkami, způsobil hladomor a zapříčinil smrt milionů Ukrajinců, říká šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč. „A oni čekají, že přijde něco podobného,“ konstatuje s tím, že Rusko se chová stejně jako před sto lety a není důvod si myslet, že bude ukrajinský odpor lámat jinak.

„Ukrajinci říkají – teď u nás umírají desítky až stovky tisíc lidí, ale když nás ovládnou a řeknou si, že je potřeba zlomit veškerý odpor, můžou umírat miliony.“ Proto budou podle Boháče Ukrajinci raději bojovat s nožem v zákopech i bez větší podpory ze zahraničí, než aby se vzdali.

Vzhledem k vlastní historii, kdy jsme se dokázali okupačním mocnostem poměrně dobře přizpůsobit, máme jen omezenou schopnost chápat ukrajinskou historickou zkušenost, myslí si host Zuzany Tvarůžkové.

„Přímo v Kyjevě na Majdanu jsme se ptali lidí na to, jestli je podle nich možné ukončit válku podle ruských podmínek. A i matky, které mají syny na frontě, říkaly, že to nejde.“ Místní jsou přesvědčení, že je potřeba bojovat, protože jinak je čeká smrt. „A ta jejich obava je naprosto namístě,“ uzavírá Boháč.

Návrhy, že by Spojené státy uznaly Krym za ruský, si prý nedokáže vysvětlit ničím jiným než Trumpovou hloupostí. „On tady pořád navrhuje nějaké ústupky, za které ale vlastně nedostává vůbec nic zpátky.“

Americký prezident navrhl pro Rusko velice výhodný mír nebo příměří, upozorňuje host Zuzany Tvarůžkové. Odpověď Kremlu ale byla, že Rusko chce ty oblasti celé – a to včetně území v Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské oblasti, která neokupuje, dodává.

„Vlastně je to výsměch vůči Trumpovi. I tak byl kritizovaný za to, jak moc jde touhle dohodou na ruku Rusku, a to stejně řekne, že chce ještě víc.“ To podle Boháče ukazuje, že Kreml nemá zájem zastavit válčení ve chvíli, kdy postupuje a není přetlačen vojensky. „Myslím si, že Putin bude klidně navrhovat nereálná řešení, a teprve až bude zastaven vojensky, tak řekne – my jsme vlastně chtěli mír a chtěli jsme jednat,“ uzavírá.