Londýnského jednání o Ukrajině se ve středu místo amerického ministra zahraničí Marca Rubia zúčastní Trumpův vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg. Podle agentury Reuters to v úterý oznámila mluvčí americké diplomacie Tammy Bruceová. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude mít ukrajinská delegace mandát k jednání o úplném nebo částečném příměří.

Jednání v Londýně má navazovat na čtvrteční rozhovory v Paříži, kde Spojené státy s Ukrajinou, Británií, Francií a Německem sdílely své návrhy týkající se ukončení války na Ukrajině.

Spojené státy jsou podle agentury Bloomberg v rámci budoucích dohod o příměří a míru připraveny zmírnit sankce uvalené na Rusko a uznat ruskou kontrolu nad Ruskem okupovaným poloostrovem Krym, který je dle mezinárodního práva součástí Ukrajiny. Americký návrh by vedl k zmrazení frontové linie, přičemž by si Rusko ponechalo faktickou kontrolu nad většinou okupovaných území na východě a jihu Ukrajiny, píše Bloomberg. Ukrajina by se také měla vzdát nadějí na vstup do NATO, nicméně dohoda by měla zahrnovat bezpečnostní záruky pro Kyjev, dodala agentura.

Americké uznání ruské anexe Krymu a zamrazení současné frontové linie zmiňuje jako součást amerického návrhu zmiňuje i deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje. Evropští spojenci Ukrajiny doufají, že výměnou za tyto územní ústupky získají bezpečnostní záruky a programy poválečné obnovy země, případně částečně hrazených ze zmrazených ruských aktiv.

Podle zdrojů deníku Financial Times nabídl zastavení ruské invaze na současné frontové linii ruský prezident Vladimir Putin zvláštnímu vyslanci Bílého domu Steveovi Witkoffovi na jejich dubnové schůzce v Petrohradě. Deník připomněl, že by to znamenalo, že se Rusko vzdává nároku na celé území čtyř ukrajinských oblastí (Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské), které v roce 2022 anektovalo po referendu, které neuznává Kyjev ani většina zemí světa. Rusko by si nárokovalo pouze ruskou armádou už obsazené čísti těchto oblastí, podotýkají FT.

„Ukrajina právně okupaci Krymu neuzná. Je to naše území, území ukrajinského národa,“ prohlásil v úterý Zelenskyj podle veřejnoprávní stanice Suspilne.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.