Využívání národních symbolů a osobností k propagandě režimu – to je čtvrtý bod Goebbelsovy propagandy,“ říká ruský učitel Pavel Talankin, který ve městě Karabaš zaznamenával, jak státní propaganda proniká do školních osnov. Vloni z Ruska uprchl, záběry se mu ale podařilo převézt a vznikl z nich dokumentární snímek „Pan Nikdo proti Putinovi“.

Ve filmu se objeví třeba situace, kdy do školy dorazí na besedu příslušníci Wagnerovy armády. Rodičů se prý v takových případech na souhlas nikdo neptá. „Během Roku rodiny do jedné ze škol přišel wagnerovec a mluvil o tom, jak velký mají v Rusku význam rodinné hodnoty. Nezávislí novináři z Evropy pak pátrali po tom, kdo byl ten člověk, a zjistili, že si odpykal vězeňský trest za zavraždění rodiny včetně dětí. A pak přišel do školy a mluvil o tom, že rodina je důležitá,“ říká Talankin.

V Rusku je podle něj prostoupeno propagandou úplně všechno. Stalo se třeba, že byl propuštěn ředitel významného muzea za to, že odmítl udělat výstavu věnovanou bojovníkům speciální vojenské operace. Nebo dříve oceňovaná divadelní režisérka byla odsouzena na šest let do vězení, vypočítává host Terezy Engelové a dodává, že sazba za vraždu je přitom v zemi sedm let.

Pokud jde o přístup k nezávislému zpravodajství, mají Rusové podle Talankina čím dál méně možností. „A Trump dělá všechno pro to, aby Putinovi v této věci pomohl – třeba tím, že vypne Rádio Svobodná Evropa,“ kritizuje kroky amerického prezidenta. „Je to jeden z posledních zdrojů, odkud Rusové a obyvatelé Svazu nezávislých států získávají skutečné zprávy o dění v zemi a ve světě,“ uzavírá.