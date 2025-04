Asi tři severokorejští vojáci přicházejí a něco kutí u pohraničního plotu. Na dálku dvou kilometrů, odkud je pozorují turisté z Jižní Koreje přes pohraniční řeku Imdžin u observatoře Odusan, se nedá úplně přesně poznat, co dělají. Přes hladinu se nese nezřetelný zvuk zřejmě revoluční písně z blízké vesnice, kde je možné rozeznat budovy včetně kulturního centra. Tohle je jedno z několika málo míst, odkud lze nahlédnout do nejuzavřenější země na světě, která vlastní jaderné zbraně – do Severní Koreje.

Turistický ruch výletů do demilitarizované zóny mezi oběma Korejemi, spojený s dotekem severokorejského tajemství, poněkud oslabil od roku 2023, kdy americký voják Travis King uprchl při turistické exkurzi pohraničních domů v Pchanmundžomu. Turisté jezdí třeba jen do Camp Greaves, bývalé americké základny předělané na muzeum.

Co se dočtete dál Tři důvody, proč Jihokorejci chtějí nyní jaderné zbraně víc než v minulosti.

Jak to mají místní politici.

Je schopen jaderné hlavice vyrobit místní průmysl?