Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák v úterý v Aeru jednal o možném nákupu zhruba deseti až 12 letounů L-39 Skyfox pro Slovensko, řekl ČTK ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona. Termín rozhodnutí ani jedna ze stran neupřesnila. Kaliňák novinářům potvrdil, že počet letounů, o jejichž nákupu se bude rozhodovat, se blíží 12, ale počet letadel potřebných ke kvalitnímu a efektivnímu výcviku by podle něj měli posoudit profesionálové. Spolu s českou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) ještě navštíví společnosti SVOS Přelouč, ERA Pardubice a Centrum leteckého výcviku LOM Pardubice.

Kaliňák novinářům řekl, že si s Černochovou vyměňuje informace o českých i slovenských možnostech obranného průmyslu a právě Česko a Slovensko jsou předurčené k tomu, aby spolupráce byla co nejbližší. Cvičné letouny Skyfox, které mohou plnit také funkci lehkého bitevníku, by mohly sloužit k výcviku slovenských pilotů. Životnost současné slovenské cvičné flotily je u konce, proto se Slovensko poohlíží po nových strojích. „Ta nabídka je velmi atraktivní a my o tom chceme velmi podrobně diskutovat v nejbližších týdnech a měsících,“ okomentoval jednání v Aeru Kaliňák.

Slovensko už dříve uzavřelo kontrakt na dodávku 14 stíhaček F-16 americké produkce, zatím jich bylo dodáno pět. Příprava pilotů je podle slovenského ministra obrany zásadní a trvá několik let. „Dnes máme vycvičenou jen osmičku z 22 pilotů,“ dodal Kaliňák. České Skyfoxy se využívají k výcviku pilotů pro F-16, F-35 i pro francouzské stíhací letouny Rafale. Česká vláda loni s Washingtonem podepsala memorandum o zakázce zahrnující 24 amerických letounů F-35A Lightning II. První letouny mají být hotové v roce 2029. Dva stroje Skyfox už si v únoru oficiálně převzalo Centrum leteckého výcviku, kde budou sloužit českým vojenským pilotům. Další dva předá Aero v druhé polovině letošního roku.

Aero Vodochody dosud kromě části zakázky pro výcvik tuzemských pilotů dodalo 12 letounů do Vietnamu, podle mluvčí Aera Radky Černé pokračuje výcvik pilotů. Dalších 12 letounů má objednané Maďarsko, kam se dodání prvních strojů předpokládá v prvním pololetí letošního roku. Uzavřené jsou i další dva kontrakty, avšak Aero o nich nebude sdělovat žádné informace, doplnila dnes mluvčí. Ředitel Aera serveru CZDefence.cz řekl, že jedním ze zákazníků bude Angola.

Česká vláda minulý rok přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky, týkaly se hlavně vztahu k Ukrajině. Černochová letos ČTK řekla, že se snaží s Kaliňákem na bilaterální úrovni jednat naprosto standardním způsobem, což se jí podle ní daří. Slováci se mimo jiné připojili k české rámcové dohodě o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra se společností Tatra Defence Systems.