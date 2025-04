Plošná cla na výrobky z Evropské unie ohlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem významně zasáhnou českou ekonomiku, sníží ziskovost průmyslu a omezí prostor pro investice a růst mezd, uvedl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza na sociální síti X. V Česku podle něj musí výrazně zrychlit otevírání trhů mimo USA, prioritou české vlády doma i v Evropě musí být snižování byrokracie a prohlubování volného trhu. Není jediný důvod, proč kupovat americké zbraně, uvedl také Prouza.

Trump ve středu představil rozsáhlý balíček recipročních cel, na zboží z Evropské unie budou činit 20 procent a na zboží z Číny 34 procent. Trump tím chce podpořit výrobu ve Spojených státech. Prouza připomněl také Trumpem ohlášené zavedení cel 25 procent na dovážená auta, obě opatření podle něj znamenají výrazné a plošné zdražení evropské produkce, po které kvůli tomu v USA velmi rychle klesne poptávka. „Jelikož jde o plošná cla, zasáhne to významně celou českou ekonomiku, neboť jsme subdodavatelem pro všechny možné sektory,“ napsal Prouza.

Upozornil, že přímý český vývoz do USA je sice zhruba 200 miliard korun, ale nepřímý export prostřednictvím dílů pro jiné firmy v EU je výrazně vyšší. „Čeští subdodavatelé budou pod tvrdým cenovým tlakem finálních výrobců, což výrazně sníží ziskovost českého průmyslu a omezí prostor pro investice i růst reálných mezd,“ uvedl Prouza. Řada českých subdodavatelů přitom podle něj už nyní funguje s minimální marží.

Cla ohlášená Trumpem pro čínské zboží způsobí podle Prouzy to, že čínské firmy pravděpodobně s podporou tamní vlády začnou přesunovat dodávky na evropský trh téměř za jakoukoliv cenu. Evropa proto bude muset začít mnohem účinněji vymáhat svá pravidla, protože bojuje s neférovým chováním čínských e-shopů, kterým dlouhodobě prochází ignorování evropských pravidel, napsal viceprezident Hospodářské komory, který je také prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Čeští politici se budou muset konečně probrat a začít konečně bránit poctivé podnikatele,“ dodal.

Českou reakcí na ohlášená Trumpova cla musí být výrazné zrychlení otevírání trhů mimo USA, uvedl Prouza. Je třeba posílit státní agenturu na podporu obchodu CzechTrade a oživit ekonomickou diplomacii, podotkl. Evropská unie musí podle Prouzy výrazně zrychlit uzavírání dohod o volném obchodu, kvůli Trumpovi pro to už nikdy nebude tak vhodná příležitost. „Prioritou české vlády doma i v Evropě musí být snižování byrokracie a prohlubování volného trhu,“ uvedl Prouza. Napsal, že podle Mezinárodního měnového fondu vnitřní bariéry v EU odpovídají clu 45 procent na zboží a 110 procent na služby. „Jejich zrušení by české firmy ocenily mnohem víc než nižší cla na export do USA,“ vyzval.

Odpověď na Trumpem ohlášená cla musí také cílit na velké sponzory jeho republikánské strany v USA a finanční služby, aby byla rychlá a chytrá. „Evropa má v ruce velmi silný nástroj proti hospodářskému nátlaku, jen se ho nesmí bát použít,“ napsal Prouza. "Není jediný důvod, proč kupovat americké zbraně. Není jediný důvod, proč budovat nové jaderné zdroje s Korejci, které drží v hrsti americký Westinghouse. Je nejvyšší čas na větší propojení Evropy,“ doplnil s narážkou na plánovaný podpis kontraktu na stavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany s korejskou společností KHNP. Jejím soupeřem v tendru byla francouzská firma EDF.

Spojené státy začínají vybírat 25procentní clo na dovoz osobních a lehkých užitkových aut. Pro automobily vyrobené mimo Spojené státy platí od dnešního rána pětadvacetiprocentní přirážka, což je tvrdá rána pro automobilový průmysl ve světě, napsala agentura AFP a dodala, že následovat budou i 25procentní cla na dovážené automobilové součástky a náhradní díly. A mezitím americký prezident Donald Trump oznámil zavedení mnoha dalších cel.

