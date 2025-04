Grónsko má od konce minulého týdne nového premiéra. A Jens-Frederik Nielsen do Washingtonu jasně vzkázal, že ostrov nemá o připojení ke Spojeným státům zájem. „Musíme jasně a klidně americkému prezidentovi ukázat, že Grónsko je naše,“ napsal Nielsen na sociální sítě. Je to postoj, který nedávno společně podpořily všechny strany zastoupené v grónském parlamentu.

Šéf Bílého domu Donald Trump to ale nebere na vědomí. Zájem o ostrov, který je autonomní součástí Dánska, projevil už během svého prvního prezidentského období. Tehdy mu nápad na jeho odkoupení vnukl Ronald Lauder, prezident Světového židovského kongresu a někdejší majitel české TV Nova. Trump mluvil o tom, že by Grónsko koupil. Nyní ale nevylučuje ani to, že by ho obsadil vojensky. Opakuje, že Grónsko chce – ať tím, či oním způsobem.

