Občané v americkém státě Wisconsin v úterý zvolili soudkyní nejvyššího soudu tohoto státu na severu USA Susan Crawfordovou, kterou podporovali demokraté. Podle agentury AP tak byla zajištěna liberální většina soudu nejméně na další tři roky. Volby soudce byly prvním volebním testem pro novou administrativu republikánského prezidenta Donalda Trumpa, který osobně podpořil protikandidáta Crawfordové Brada Schimela.

Crawfordová, soudkyně z okresu Dane, porazila Schimela v klání, které pokořilo rekordy ve výdajích a které vyvolalo nebývalý zájem voličů. Ti ho pojali jako náhražku za politické volby.

Crawfordové vyjádřili podporu například někdejší prezident Barack Obama nebo finančník a filantrop George Soros. Mezi dárci Demokratické strany ve Wisconsinu, která převedla finanční prostředky na její kampaň, byl například zakladatel společnosti LinkedIn Reid Hoffman. Schimela, který dříve působil jako generální prokurátor státu, zase podpořili Trump a jeho poradce miliardář Elon Musk.

Úterní volby se konaly, protože letos končí funkční období liberální soudkyně Ann Walshové Bradleyové, která se rozhodla neusilovat o znovuzvolení.

Nejvyšší soud státu Wisconsin rozhodne o budoucnosti práva na potrat ve státě. V současnosti se zabývá případem o zákonu z roku 1849, který je široce interpretován jako zakazující téměř všechny potraty. Soud zároveň posuzuje, zda ústava státu zaručuje právo na potrat.

Soud by se také mohl zabývat přerozdělením kongresových obvodů, což by mohlo v konečném důsledku ovlivnit to, která strana ovládne Sněmovnu reprezentantů USA. Republikáni nyní ve sněmovně mají těsnou většinu a za stát Wisconsin obsadili šest z osmi křesel.

Žaloba týkající se Muskovy automobilky Tesla by rovněž mohla skončit u nejvyššího soudu ve Wisconsinu. V lednu totiž Tesla zažalovala stát kvůli zákonu, který jí brání otevřít prodejny a prodávat auta přímo zákazníkům.

V neděli Musk předal dvěma voličům ve Wisconsinu šeky na milion dolarů (23 milionů Kč). Wisconsinský nejvyšší soud předtím zamítl žalobu wisconsinského demokratického generálního prokurátora Joshe Kaula. Kaul se na poslední chvíli snažil Muskovi zabránit v předání šeků voličům na základě zákona o potírání úplatkářství.

Politický náboj měla také další hlasování, k nimž byli wisconsinští voliči v úterý vyzváni. V úřadu ponechali šéfku školní inspekce státu, demokraty podporovanou Jill Underlyovou. Rozhodli také o zakotvení povinnosti voličských průkazů do místní ústavy.