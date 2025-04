Ruský motorkářský klub Noční vlci chystá opět jízdu u příležitosti výročí vítězství ve druhé světové válce. Napsala to ruská státní agentura TASS s odvoláním na Andreje Bobrovského z kontroverzního spolku, podle kterého motorkáři chystají takzvanou Cestu vítězství od 26. dubna do 9. května Ruskem, ale také přes Česko a Slovensko. Letos od konce druhé světové války uplyne 80 let.

Motorkářský klub Noční vlci, který je známý blízkým vztahem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, každoročně organizuje jízdy evropskými státy včetně Česka u příležitosti výročí konce druhé světové války. Jejich akce ale budí u úřadů nevoli. Spolek bývá označován za krajně nacionalistický. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Šéf Nočních vlků Alexandr Zaldostanov je navíc na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu.

Stejně jako v předchozích letech proběhne jízda v několika etapách, píše TASS. První tři úseky se podle ní týkají Ruska a Běloruska, zmiňuje ale v této souvislosti také mimo jiné Doněck nebo Mariupol, což jsou ukrajinská města, která Moskva okupuje. Čtvrtá etapa povede přes Duklu, Slavín, Ostravu, Krnov, Brno, Starovičky, Prahu a Berlín, píše dále TASS s odkazem na česká či slovenská místa a města i německou metropoli. Podrobnosti nesděluje, nicméně Slavínem podle všeho míní bratislavský památník připomínající padlé sovětské vojáky.

Loni v Česku pořádala Cestu vítězství skupina Night Wolves MC Europe, tedy odnož ruských Nočních vlků, a jízdy se neúčastnili ruští příslušníci spolku, neboť od začátku ruské války proti Ukrajině nesmí do Česka cestovat. Jde o součást sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko poté, co v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Web Seznam Zprávy před časem napsal, že brněnský krajský soud nařídil likvidaci spolku, pod kterým působila česká buňka Nočních vlků. Důvodem je to, že spolek neplní zákonné povinnosti.

TASS tyto souvislosti nezmiňuje. Akce se podle agentury hodlají zúčastnit motorkáři z řady zemí – kromě Ruska či Běloruska také z Česka, Slovenska, Polska a dalších evropských států. Účastníci se chystají navštívit památná místa spojená s událostmi Velké vlastenecké války, píše TASS.

Rusko Velkou vlasteneckou válkou nazývá část druhé světové války, která začala v červnu 1941 německým přepadením Sovětského svazu. V roce 1939 přitom nacisté a Sověti uzavřeli smlouvu o neútočení, kterou si zároveň rozdělili východní Evropu. Válečné vítězství Rusové slaví 9. května, tedy o den později než Evropa, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.