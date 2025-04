Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem si já a většina lidí, které znám, dokázali představit, jak velký to bude s Donaldem Trumpem posun,“ říká někdejší velvyslanec České republiky ve Spojených státech Michael Žantovský. Bývalý diplomat upozorňuje na to, jak radikálně se v rétorice představitelů americké administrativy proměnil pohled na svět.

Může to ovlivnit mezinárodní řád a skladbu světa tak, jak jsme ji doposud znali. "To je něco naprosto nepředvídaného, nového a já se neustále musím po ránu štípat a připomínat si, že jsou to teprve dva měsíce," říká bývalý diplomat.

Vidí prý obrovský rozdíl mezi obrazem reality, který nová administrativa hlásá a realitou jako takovou. "Jednoho dne zabereme Panamu, druhý den Grónsko, třetí den připojíme Kanadu jako 51. stát, přestaneme bránit Evropany, s Rusy se do 24 hodin nějak dohodneme…" vypočítává. Dodává ale, že zatím nicméně žijeme ve stále stejném světě jako dřív.

"Někdy si člověk říká, jestli cílem všech těchto neuvěřitelných zpráv a kroků prostě není jenom bavit amerického voliče," uvažuje Žantovský s tím, že Trumpovi a jeho týmu je třeba přiznat jedno - oproti éře jeho předchůdce Joea Bidena "je to úžasná televize".