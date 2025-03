Marine Le Penová vede ve všech průzkumech veřejného mínění. Pokud by se ve Francii konaly prezidentské volby nyní, v prvním kole by celkem pohodlně zvítězila. A ve druhém, rozhodujícím kole by měla velmi slušnou šanci na vítězství. Prezidentkou Francie by se tak poprvé v historii stala žena, vůbec poprvé by se taky do Elysejského paláce dostala zástupkyně krajní pravice – Le Penová je lídryní Národního sdružení, dříve známého pod názvem Národní fronta. Od loňska je v rámci Evropského parlamentu spojenkyní hnutí ANO Andreje Babiše.

Jenže cestu k vítězství Le Penové, aspoň pro tuto chvíli, zatarasil pařížský soud. Uznal ji vinnou ze zpronevěry veřejných peněz a odsoudil ji, mimo jiné, k zákazu kandidovat do veřejných funkcí na pět let. Prezidentské volby budou ve Francii v roce 2027, a Le Penová je tedy nestihne. Pokud tedy odvolací soud verdikt nezmění.

