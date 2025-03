Spojené státy potřebují Grónsko pro mezinárodní bezpečnost a mír ve světě. V pátek to v Bílém domě zopakoval americký prezident Donald Trump, podle kterého to Evropané pochopí, nebo jim to Američané budou muset vysvětlit. Trump tímto způsobem okomentoval cestu, kterou do Grónska podnikl viceprezident J. D. Vance. Trump opakovaně hovoří o tom, že USA musí pod svou kontrolu získat ostrov, který je autonomní součástí Dánského království.

„V době, kdy se vnější aktéři snaží ovlivnit rozvoj našeho národa, potřebujeme stabilitu a jednotu,“ uvedl nový grónský premiér Jens-Frederik Nielsen ještě před příjezdem viceprezidenta na ostrov. Zanechat rozepří je podle něj jediným způsobem, jak odolat „silnému tlaku, kterému čelíme ze zahraničí“.

Trump Grónsko označuje za klíčové pro americkou bezpečnost. V Kongresu USA nedávno mimo jiné prohlásil, že Amerika získá Grónsko tak či onak. O nezbytnosti dostat ostrov pod americkou kontrolu hovořil prezident i nyní.

„Myslím, že Evropané to chápou. A pokud ne, budeme jim to muset vysvětlit,“ řekl Trump novinářům.

Trump dále řekl, že ovládnutí Grónska je nezbytné. „Pokud se podíváte na vodní cesty, všude tam máme čínské a ruské lodě. Nespoléháme na Dánsko a ani nikoho jiného, aby se o tu situaci postaral,“ dodal.

Vance v pátek v Grónsku navštívil americkou vojenskou základnu. Původně měla být cesta třídenní, ale po dánské i grónské kritice cestu Američané omezili na jeden den a jen na základnu. Vance v pondělním rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že Trump si ostrov vezme, pokud to bude nutné. „Nezajímá se o to, co na nás Evropané křičí, soustředí se na to, aby zájmy amerických občanů byly na prvním místě,“ řekl viceprezident, který mimo jiné označil Dánsko za nedobrého spojence.

„Náš vzkaz Dánsku je velmi jednoduchý – neudělali jste dobrou práci pro lidi v Grónsku. Nedostatečně jste investovali do lidí v Grónsku a do bezpečnostní architektury této neuvěřitelné, krásné země,“ řekl Vance. Taková situace se podle něj „musí změnit“. „A bude to politika Spojených států, která to změní.“

Největší ostrov světa má geostrategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím. Obyvatelé Grónska Trumpovy plány z velké většiny odmítají, přejí si ale nezávislost na Dánsku.