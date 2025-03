Ukrajina neuzná dříve poskytnutou americkou vojenskou pomoc jako půjčku ani nepřijme žádnou dohodu ohrožující její vstup do Evropské unie, řekl v pátek novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters potvrdil, že Kyjev dostal nový americký návrh dohody o ukrajinských nerostech. Zatímco ruský prezident Vladimir Putin hovořil o možnosti zavedení přechodné správy Ukrajiny pod záštitou OSN, Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina je ochotna jednat s jakýmkoliv ruským představitelem kromě Putina. Ukrajina se čtvrtý rok brání ruské agresi, rozpoutané na Putinův rozkaz.

Nový americký návrh dohody o ukrajinských nerostech je „naprosto odlišný“ od dřívějšího rámce a vyžaduje další posouzení právníky, upozornil Zelenskyj a dodal, že Ukrajina nepřijme dohodu ohrožující její integraci do EU.

Spojené státy v novém návrhu požadují od Ukrajiny všechny příjmy z přírodních zdrojů, dokud by Ukrajina nesplatila veškerou americkou vojenskou pomoc, a to i s úroky ve výši čtyř procent ročně, napsal Reuters. Připomněl, že Zelenskyj již dříve prohlásil, že odmítá podepsat dohodu, která by Ukrajinu mohla ožebračit na desítky let. Místopředsedkyně ukrajinské vlády a ministryně hospodářství Julija Svyrydenková řekla zákonodárcům, že Kyjev zveřejní své stanovisko k novému návrhu až poté, co bude dosaženo konsenzu. „Do té doby by byla veřejná diskuse byla škodlivá,“ řekla.

Poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak řekl Reuters, že se stále konají konzultace na úrovni různých ministerstev a že ještě není hotový žádný finální návrh dohody. Další vyjádření i on odmítl.

Washington už týdny naléhá na Kyjev, aby podepsal dohodu, která by zajistila Washingtonu podíl na ukrajinských přírodních zdrojích. Zelenskyj opakovaně řekl, že tuto myšlenku obecně akceptuje, ale nepodepíše dohodu, která by jeho zemi ožebračila. Ve čtvrtek prohlásil, že Washington ustavičně mění podmínky dohody, ale nechce, aby si USA myslely, že je v zásadě proti.

Tři lidé obeznámení s probíhajícími jednáními Reuters řekli, že nejnovější návrh Washingtonu nedává Ukrajině žádné budoucí bezpečnostní záruky a požaduje, aby Ukrajina do společného investičního fondu přispívala všemi příjmy z využívání přírodních zdrojů spravovaných státními i soukromými podniky. Společný investiční fond by řídila agentura DFC, americká obdoba rozvojové banky, a v pětičlenném vedení by tři členy jmenovaly USA a dva Ukrajina. Prostředky by byly převedeny do cizí měny a do zahraničí.

Dřívější návrh dohody, se kterou Ukrajina v zásadě souhlasila předtím, než Zelenskyj minulý měsíc navštívil Bílý dům, nabízel Ukrajině zřejmě příznivější podmínky. Ale Zelenského návštěva 28. února skončila roztržkou v oválné pracovně a následně Bílý dům načas pozastavil vojenské dodávky a sdílení zpravodajských informací.

Zelenskyj podle serveru RBK-Ukrajina také uvedl, že v Kyjevě se uskuteční naléhavá schůzka představitelů generálních štábů hlavních zemí, které jsou „stoprocentně připraveny“ vyslat své vojáky na Ukrajinu, aby dohlíželi na dodržování případné příští mírové dohody. „Zveme úzký okruh – Francie, Británie a Ukrajina (na schůzce) určitě budou,“ řekl Zelenskyj podle portálu a dodal, že následující schůzka tohoto „trojúhelníku“ by už neměla být záležitostí vojáků, ale měla by se konat na úrovni poradců pro národní bezpečnost. Následovat by pak měla závěrečná schůzka o bezpečnostních zárukách. Partnerské země podle prezidenta, který se v Paříži ve čtvrtek zúčastnil summitu s evropskými spojenci, přislíbily Ukrajině novou pomoc, včetně poskytnutí licencí na výrobu zbraní protivzdušné obrany, a Kyjev by také měl získat větší přístup ke zpravodajským informacím a údajům z družic.