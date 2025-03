Nejvyšší představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně viceprezidenta J. D. Vance a ministra obrany Petea Hegsetha, omylem přidali novináře do chatovací skupiny, ve které se bavili o plánovaných úderech proti jemenským povstaleckým Húsíům. Tvrdí to časopis The Atlantic.

Šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg v článku napsal, že byl 13. března nedopatřením pozván do chatovací skupiny v aplikaci pro zasílání zpráv Signal. V této skupině poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz pověřil svého zástupce Alexe Wonga vytvořením týmu s cílem koordinovat útoky USA na Húsíe.

Trump zahájil 15. března kampaň rozsáhlých vojenských úderů proti jemenským Húsíům, které odůvodnil tím, že hnutí útočí na lodní dopravu v Rudém moři. Trump zároveň varoval Írán, který je hlavním podporovatelem Húsíů, že musí okamžitě zastavit jejich vojenskou podporu.

Několik hodin před zahájením těchto útoků Hegseth na chat zaslal podrobnosti o plánovaných operacích, „včetně informací o cílech, zbraních, které USA nasadí, a pořadí útoků“, uvedl Goldberg, aniž by sdělil podrobnosti. Novinář označil použití aplikace Signal ke koordinaci útoku za „nehorázně lehkomyslné“.

Podle médií byli mezi členy skupiny také ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová, ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe nebo zvláštní zmocněnec Steve Witkoff.

Ministerstvo obrany předalo žádost agentury Reuters o vyjádření Národní bezpečnostní radě Bílého domu, jejíž mluvčí Brian Hughes uvedl, že chatovací skupina je zřejmě autentická. „V tuto chvíli se zdá, že nahlášené vlákno zpráv je autentické, a prověřujeme, jakým způsobem bylo do řetězce neúmyslně přidáno číslo... Pokračující úspěch operace proti Húsíům dokazuje, že nedošlo k ohrožení našich vojáků ani naší národní bezpečnosti,“ uvedl Hughes.

Americká vláda aplikaci Signal neschválila pro sdílení citlivých informací, píše list The Guardian.

„Jedná se o jedno z nejvíce dechberoucích pochybení ve vojenském zpravodajství, o kterém jsem za velmi dlouhou dobu četl. Tento debakl vyžaduje řádné vyšetření toho, jak k němu došlo,“ uvedl lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer.

„Jak řekl prezident Trump, útoky proti Húsíům byly velmi úspěšné a účinné. Prezident Trump má i nadále maximální důvěru ve svůj tým pro národní bezpečnost, včetně poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze,“ uvedla podle agentury AFP mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.