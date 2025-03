Elektrická transformační stanice u Osla se stala terčem sabotáže, do okolí uniklo až 60 tun oleje. V pondělí to podle agentury Reuters oznámil provozovatel elektrárenské sítě Statnett, podle kterého do okolí uniklo 50 až 60 tun oleje. Vyjádření správce nezmiňuje, kdo by za incidentem mohl stát. V minulosti ale norská tajná služba varovala před útoky řízenými Ruskem.

Správce sítě v neděli večer zjistil, že do stanice pronikl kdosi neznámý a zařízení poškodil. Další podrobnosti společnost nesdělila a uvedla jen, že případ převzala policie.

Norská tajná služba loni na podzim varovala, že Norsku, které je v Evropě největším dodavatelem ropy a zemního plynu, hrozí sabotáže proti energetické infrastruktuře. Možné útoky tehdy spojila s Ruskem kvůli tomu, že Oslo zbrojně podporuje Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí.

Další ruské útoky

Agentura Reuters v pondělí také napsala, že za žhářským útokem na obchod IKEA ve Vilniusu z loňského května stojí podle litevského prokurátora ruská vojenská rozvědka. Litevské úřady čin považují za terorismus. Údajně ho provedli dva ukrajinští občané, jeden z nich nezletilý. Jednoho z podezřelých zadržela policie v Polsku. Skupina měla mít na svědomí také žhářský útok v obchodním centru v Polsku.

Na pachatele, kteří nesou odpovědnost za požár v obchodě IKEA ve Vilniusu, podle prokurátora dohlíželi stejní lidé jako na devět lidí zadržených v Polsku.

Některé evropské země se loni staly dějištěm žhářských útoků a podobných incidentů. Úřady varovaly, že může jít o provokaci ze strany Ruska, které se snaží vyvolat paniku u veřejnosti a přimět tyto země, aby omezily svoji pomoc Ukrajině. Na tu Rusko v únoru 2022 vojensky zaútočilo na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

V Polsku loni na jaře vyhořelo jedno z největších obchodních center ve Varšavě a polský premiér Donald Tusk řekl, že s požárem nejspíše měly něco společného ruské tajné služby. Také český premiér Petr Fiala řekl, že je velmi pravděpodobné, že Rusko bylo zapojeno do žhářského útoku v garážích pražského dopravního podniku loni na jaře.