Německo poslední dva roky strávilo v recesi a letos jeho ekonomiku čeká podle odhadů jen minimální růst. A, co je horší, do konce tohoto desetiletí by se na tom podle řady prognóz nemělo nic změnit. Dobrou zprávou tak vlastně je prognóza, že hůř než nyní už nebude. „Během zimy jsme dosáhli dna, situace se stabilizuje,“ prohlásil Timo Wollmershäuser z mnichovské výzkumné organizace Ifo Institut.

Ke stabilizaci ale dojde na velmi nízkých číslech. „Německé hospodářství čeká chronická stagnace,“ předpovídá rozsáhlý výzkum provedený ekonomy Deutsche Bank, tedy největší německé banky. Podle nich zůstane růst hrubého domácího produktu až do konce tohoto desetiletí výrazně pod jedním procentem ročně. To by byla velmi špatná zpráva i pro českou ekonomiku, pro kterou je ta německá zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem.

