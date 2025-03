This is not normal – Tohle není normální. S transparentem s tímto nápisem dorazila pětatřicetiletá Andrea Shermanová v pátek do Washingtonu z téměř 1500 kilometrů vzdálené Floridy. Společně s dalšími tisícovkami vědců a dalších podporovatelů tento víkend protestovala proti plánům amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozsáhlé škrty ve vědě. V neděli pak vyrazila před Bílý dům, kde chtěla vyjádřit svůj nesouhlas i s dalšími kroky americké administrativy, které se jí nelíbí.

„Přijela jsem z Floridy na protest ‚Stojíme za vědou‘, kde jsme se vymezovali proti tomu, co se děje s financováním naší vědy a výzkumu,“ vypráví HN Shermanová. Podobně jako další řadu odborníků, kteří zavítali na protest, ji naštvalo propouštění zaměstnanců, snižování rozpočtu a grantů v amerických vládních agenturách zabývajících se zdravotnictvím, klimatem a vědou.

Zbývá vám ještě 90 % článku