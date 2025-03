Pod povrchem Země se skrývá tak velké množství energie, že pokud bychom uměli využít byť jen jedno procento z ní, stačilo by to lidstvu na dvacet milionů let. Samotné zemské jádro má teplotu až 6000 stupňů Celsia, podobná je na povrchu Slunce....

6. 3. 2025 ▪ 4 min. čtení