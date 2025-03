Spojené státy připravují ve snaze o obnovu vztahů s Moskvou plán, který by mohl zmírnit sankce uvalené na Rusko, uvedly zdroje agentury Reuters. Podle stanice CNN zvažuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa také omezení sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Trump v pondělí podle tisku nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině.

Bílý dům požádal ministerstva zahraničí a financí, aby vypracovala seznam protiruských sankcí, které by mohly být zmírněny. Téma by se pak mohlo stát předmětem jednání s ruskými zástupci v rámci snažení Trumpovy administrativy o zlepšení diplomatických a ekonomických vztahů s Moskvou, uvedli podle Reuters nejmenovaný americký činitel a další osoba obeznámená s touto záležitostí.

Sankce nyní zahrnují opatření, jejichž cílem je omezit příjmy z obrovského ropného a plynárenského průmyslu Ruska a oslabit jeho schopnost financovat invazi na Ukrajinu. Americké úřady nyní podle zdrojů Reuters připravují návrh na zrušení sankcí, které USA uvalily na vybrané subjekty a osoby, včetně některých ruských oligarchů.

Není bezprostředně jasné, co konkrétně by Washington mohl požadovat výměnou za zmírnění sankcí. Reuters však připomíná, že Rusko je jedním z největších světových producentů ropy, a pokud by se americké sankce vůči jeho energetickému systému zmírnily, mohlo by to pomoci zabránit růstu cen pohonných hmot v případě, že Trump zvolí tvrdší postup vůči Íránu.

Bílý dům, ministerstvo zahraničí, ministerstvo financí a ruské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.

Trump, který slibuje rychle ukončit rusko-ukrajinskou válku, změnil dosavadní americkou politiku a zahájil rozhovory s Moskvou. Dne 12. února si telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, načež následovala setkání amerických a ruských představitelů v Saúdské Arábii a Turecku.

USA současně vyvíjejí tlak na Ukrajinu, která se už více než tři roky brání rozsáhlé ruské invazi. V pondělí večer Trump podle médií nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc napadené zemi. Učinil tak po páteční roztržce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, po níž v Bílém domě sešlo z očekávaného podpisu smlouvy o využívání ukrajinských nerostných surovin Spojenými státy.

Podle stanice CNN, která se odvolává na nejmenovaného amerického činitele, Trumpova administrativa také zvažuje, že omezí sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Po celou dobu války byly americké zpravodajské informace klíčové pro schopnost Ukrajiny bránit se ruské invazi, připomněla CNN.