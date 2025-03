Po patnácti měsících u moci a tvrdých reformách ultraliberál Javier Milei poprvé narazil. A to poté, co národu k investicím doporučil kryptoměnu, která se ale následně po několika hodinách zhroutila. Nicméně za to, jak srazil inflaci, Argentinci prezidentovi skládají hold.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jak léčí nemocnou argentinskou ekonomiku prezident Javier Milei? A daří se mu to?

Jak se úsporná opatření projevila na růstu chudoby v zemi ?

A jak se projevila na Mileiově oblibě mezi Argentinci?