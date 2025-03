Posun v zahraniční politice Spojených států do značné míry odpovídá vizi Ruska, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tento týden v ruské státní televizi. Informovala o tom dnes agentura TASS. Peskov v rozhovoru odpovídal na otázku obnovení rusko-amerických vztahů po lednovém nástupu prezidenta Donalda Trumpa.

"Nová administrativa (USA) rychle mění všechny konfigurace zahraniční politiky. To se do značné míry shoduje s naší vizí," uvedl Peskov v programu stanice Rossija 1. "Navíc hlasujeme pro jednu rezoluci Valného shromáždění OSN, která obsahuje naprosto vyvážené formulace o ukrajinské krizi. To bylo opravdu (dříve) nepředstavitelné," dodal.

Trumpa a hlavně jeho pragmatismus stran ukončení války na Ukrajině ocenil i šéf ruské diplomacie Serger Lavrov. Ten zkritizoval Evropu, že chce v konfliktu pokračovat. Informovala o tom agentura TASS, podle níž to Lavrov řekl v rozhovoru s armádním listem Krasnaja zvezda. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v něm označil za "čirého nacistu" a "zrádce židů".

Český premiér Petr Fiala v neděli před odletem na londýnské setkání evropských lídrů k Ukrajině v reakci na Peskovův rozhovor řekl, že nechce, aby politika západních demokracií odpovídala vizím Ruska. "Pro mě je nepřijatelné abychom fixovali mezinárodní řád, kde by se vyplácela agresivní politika vedená silou," prohlásil premiér a dodal, že to, co ruská politika dnes nabízí, je ohrožením i pro Česko a tomu je třeba čelit. "Je třeba dělat vše pro to, aby se taková politika nevyplácela," uvedl premiér.

„Cílem na Ukrajině musí být spravedlivý mír, který bude trvat a který nikdo nebude obcházet ani napadat a povede k němu pouze vojenská podpora Ukrajiny,“ dodal Fiala. Takový mír podle něj zemi posílí v současném konfliktu i v budoucnu. V Londýně se dnes podle něj sejdou země, které si uvědomují vážnost situace a chtějí udělat něco pro to, aby byla Evropa dlouhodobě bezpečnější.

Podle Fialy nikoho netěší, jak v pátek skončila schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského. Jednání skončilo roztržkou a předčasně. Fiala řekl, že doufá, že se podaří dostat vztahy mezi oběma prezidenty a jejich zeměmi na přijatelnou úroveň. Spojené státy podle Fialy zůstávají spojencem a hrají důležitou roli.

USA v pondělí v Radě bezpečnosti OSN dosáhly schválení rezoluce, jež vyzývá k míru, aniž by Rusku přisuzovala vinu za válku na Ukrajině. Tuto rezoluci zmínila i agentura TASS, která též připomněla, že v pondělí na Valném shromáždění OSN Rusko spolu s USA odmítlo návrh předložený Ukrajinou a Evropou, který potvrzuje ukrajinskou územní celistvost. Tato rezoluce, která byla schválena, také označila Rusko za agresora. Předcházelo jí neúspěšné hlasování o americkém návrhu, který vyzýval k rychlému ukončení rusko-ukrajinského konfliktu, aniž zmiňoval nutnost územní celistvosti Ukrajiny či ruskou agresi.

Hlasování v den třetího výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu podle agentury Reuters zdůraznilo výrazný posun v postoji americké vlády vůči Ukrajině po nástupu Trumpa, který také v únoru telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Minulý týden Moskva a Washington zahájily v Rijádu rozhovory o ukončení války na Ukrajině, jichž se účastnili ministři zahraničí USA a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Čelili za to kritice, že na jednání nepozvali Ukrajinu. Šlo o první rusko-americké oficiální setkání od začátku války na Ukrajině v únoru 2022.

Tento týden se pak v Istanbulu konala jednání na nižší úrovni o rusko-amerických vztazích, na nichž američtí diplomaté svým ruským kolegům předali oficiální nótu informující o udělení agrément novému ruskému velvyslanci ve Spojených státech. Stane se jím Alexandr Darčijev. Rusko nemělo velvyslance v USA od loňského října.