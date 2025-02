Schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským začala vypjatou výměnou před novináři v Bílém domě, při níž Trump a jeho viceprezident J. D. Vance mimo jiné označili chování Zelenského za neuctivé. Trump jej obvinil, že si zahrává s životy milionů lidí, když vystoupil proti možnosti kompromisu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Prezidenti mají nyní na programu pracovní oběd.

Agentura AFP označila schůzku v Oválné pracovně za "extrémně vypjatou". AP napsala, že Trump a Vance "sepsuli" ukrajinského prezidenta, který usiluje o americké bezpečnostní záruky pro případ mírové dohody po třech letech ruské agrese. Reportérka deníku The New York Times (NYT) Maggie Habermanová uvedla, že tak naštvaného Trumpa na veřejnosti již dlouho neviděla.

"Buď se dohodneme, nebo končíme," řekl v jistém momentě Trump v odkazu na dohodu o ekonomické spolupráci, kterou dnes podle něj dvě země uzavřou. "Když skončíme, pak si to vybojujete. Nemyslím, že to bude hezké," citoval Trumpa list NYT. Zároveň ale podle zpravodajské společnosti BBC v jiné chvíli prohlásil, že Spojené státy by dál posílaly Ukrajině zbraně, kdyby se s Ruskem na zastavení bojů nedohodla.

"Hazardujete s třetí světovou válkou a to, co děláte, je velmi neuctivé vůči zemi, která vás podpořila mnohem více, než by podle mnoha lidí měla," uvedl také americký prezident. Z neúcty Zelenského nařkl také Vance, který se ukrajinského lídra zeptal, zda USA jedinkrát poděkoval za jejich pomoc. Zelenskyj to v posledních letech učinil mnohokrát.

Spotlight moment: Trump dělá Rusko "Great again", hodnotí výroky šéfa Bílého domu Tomáš Pojar

Zelenskyj a Trump si před novináři oponovali také v tom, zda je potřeba dělat kompromisy s Moskvou a zda je Washington na straně Kyjeva. "Jsem uprostřed, jsem jak pro Ukrajinu, tak Rusko," citoval Trumpa list The Guardian. "Chci to vyřešit," pokračoval americký prezident. Vyjádření přišla několik dní poté, co Trumpova kritika ukrajinského prezidenta prohloubila obavy, že se Washington, do Trumpova nástupu rozhodný zastánce bránící se země, přiklání na stranu Ruska v přípravách na možné ukončení ruské agrese.

Zelenskyj podle BBC Trumpovi řekl, že společnými silami je možné Putina zastavit. Označil jej za zabijáka, s nímž by se neměly činit kompromisy. Trump ale krátce nato uvedl, že Kyjev bude muset jisté kompromisy přijmout, napsala agentura AFP.

Vypjaté výměny se odvíjely v Oválné pracovně Bílého domu krátce poté, co Trump přivítal Zelenského v prezidentském sídle. V pracovně při tom byl velmi omezený počet novinářů, mezi které se podle zpravodajky agentury Reuters dostal také zástupce ruské státní agentury TASS, zatímco reportéři Reuters a agentury AP dovnitř nemohli.

Bílý dům poté vydal prohlášení, podle kterého reportér TASSu nebyl na seznamu médií vybraných pro účast na setkání dvou prezidentů. "Jakmile se k personálu tiskového oddělení dostalo, že je v Oválné pracovně, byl tiskovou mluvčí vyveden," uvedl Bílý dům.

Ukrajina a USA dnes podle Trumpa uzavřou dohodu o ekonomické spolupráci, jejíž přesné podmínky nejsou příliš jasné. Trump ve svém úvodním vystoupení vyzdvihoval "velmi spravedlivou" dohodu, která podle něj představuje velký americký závazek vůči Kyjevu. "Těšíme se na to, jak se tam dostaneme (na Ukrajinu) a budeme těžit, těžit, těžit," prohlásil americký prezident.