Ještě před pár týdny by to bylo naprosto nepředstavitelné – Spojené státy ohledně konfliktu na Ukrajině nehlasovaly se svými nejbližšími spojenci, tedy s Brity, Čechy, Japonci nebo Francouzi, ale s Ruskem, Běloruskem či Eritreou. USA se v OSN jako jedna z pouhých 18 zemí světa postavily proti rezoluci, která na třetí výročí ruské invaze na Ukrajinu odsuzovala agresora, tedy Rusko. Dokonce i Čína, blízký partner Moskvy, se pouze zdržela hlasování. „Churchill a Roosevelt se obrací v hrobě,“ okomentoval to někdejší belgický premiér Guy Verhofstadt.

Americký prezident Donald Trump už během loňské předvolební kampaně opakoval, že jeho hlavním cílem je, aby válka na Ukrajině co nejdřív skončila. Vysoce postavení členové jeho administrativy už proto zahájili přímá jednání s Ruskem. V plánu je také Trumpova schůzka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč nemusí platit, že Trump zatím Putinovi jen nesmyslně ustupuje.

Jaké ústupky udělal i Putin.

Čeho chce Trump nakonec dosáhnout a proč to může být naivní představa.