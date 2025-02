Odvolání předsedy sboru náčelníků štábů Charlese Browna oznámil prezident Spojených států v noci na sobotu na své sociální síti. Na jeho místo plánuje Donald Trump jmenovat někdejšího příslušníka letectva Dana „Razina“ Cainea. Trump také odvolal pět dalších vysoce postavených důstojníků. Agentura Reuters upozorňuje, že jde o bezprecedentní personální změny ve velení americké armády.

„Generál Caine je vynikajícím pilotem, odborníkem na národní bezpečnost, úspěšným podnikatelem a ‚válečníkem‘ s významnými zkušenostmi,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth a současně poděkoval Brownovi za více než 40 let služby pro vlast. „Po boku ministra (obrany) Petea Hegsetha generál Caine a naše armáda obnoví mír prostřednictvím síly, postaví Ameriku na první místo a znovu vybuduje naši armádu,“ dodal Trump.

Caine je partnerem ve společnosti Shield Capital, která se zabývá rizikovým kapitálem, poznamenal server Politico. Trump, který výběrem důstojníka ve výslužbě porušil tradici, Cainea označil za vojáka hrajícího zásadní roli při „anihiliaci chalífátu ISIS“ za jeho prvního prezidentského období.

Vyměněna bude také šéfka amerického námořnictva, kterou je admirálka Lisa Franchettiová, první žena ve vedení ozbrojených sil, a dále zástupce náčelníka štábu letectva James Slife, uvedl Pentagon. Ministr Hegseth odvolá také generální advokáty pro armádu, námořnictvo a letectvo, což jsou klíčové pozice zajišťující výkon spravedlnosti v ozbrojených složkách.

Trumpovo rozhodnutí podle Reuters odstartovalo období otřesů v Pentagonu, jenž se beztak připravoval na hromadné propouštění civilních zaměstnanců, dramatickou revizi rozpočtu a změny v nasazení amerických sil v rámci Trumpovy nové zahraniční politiky „America First“.

Zatímco civilní vedení Pentagonu se při střídání administrativ mění běžně, uniformovaní příslušníci amerických ozbrojených sil mají být apolitičtí a uplatňovat politiku demokratických i republikánských vlád, píše Reuters. Také list The New York Times zdůraznil, že Trump svou výjimečnou čistkou v Pentagonu do výběru nejvyšších vojenských představitelů "vnesl politiku".

Brownovi, teprve druhému černošskému důstojníkovi ve funkci šéfa sboru náčelníků štábů, mělo skončit čtyřleté funkční období až v září 2027. Nejmenovaný americký představitel Reuters řekl, že ve funkci končí s okamžitou platností, ještě předtím, než Senát potvrdí jeho nástupce. O jeho odvolání se spekulovalo už v listopadu krátce po prezidentských volbách, když si Trump za nového ministra obrany vybral moderátora televize Fox News Hegsetha.