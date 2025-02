Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) již splnila svůj účel a měla by být do dvou let stažena z oběžné dráhy, uvedl ve čtvrtek nejbohatší muž planety Elon Musk, který je blízkým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Navrhl tak ukončit používání stanice o tři roky dříve oproti současným plánům. Učinil tak po sporu s dánským astronautem a někdejším velitelem posádky ISS, který jej označil za lháře.

„Je načase začít s přípravami na stažení Mezinárodní vesmírné stanice z orbity. Splnila svůj účel. Přináší jen velmi malý postupný přínos,“ uvedl Musk na své sociální síti X. V dalším příspěvku dodal, že by používání ISS mělo skončit co nejdříve. „Moje doporučení je za dva roky,“ pokračoval.

Podle Muska je konečné rozhodnutí na Trumpovi. Podnikatel narozený v Jihoafrické republice je v posledních měsících jedním z jeho nejbližších poradců, jeho firma SpaceX je navíc předním partnerem amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Web Politico napsal, že Muskův návrh by mohl agenturu, která dříve stála mimo stranické tahanice, vtáhnout hlouběji do politického boje.

NASA se s partnery v programu ISS dříve dohodla, že vesmírná stanice spuštěná na konci minulého století bude z orbity stažena v roce 2030 za pomoci speciálního plavidla od SpaceX. S tímto harmonogramem souhlasí Evropská kosmická agentura (ESA) a národní agentury Kanady a Japonska, které jsou také součástí projektu. Jediným partnerem, který chce program opustit dříve, je ruský Roskosmos, který zatím počítá s účastí do roku 2028.

Ukončení práce ISS o rok dříve navrhl Musk bezprostředně poté, co na X vypukl jeho spor s dánským astronautem Andreasem Mogensenem. Ten ve čtvrtek označil za lež Muskovo tvrzení, že předchozí americká administrativa z politických důvodů nechala na ISS dva astronauty, kteří se loni nemohli vrátit podle plánu kvůli problémům kosmické lodi od společnosti Boeing. Barry Wilmore a Sunita Williamsová zůstávají na oběžné dráze a momentálně se s jejich návratem počítá v březnu.

„Jste úplně retardovaný,“ reagoval Musk na příspěvek Mogensena, který byl do loňského března několik měsíců velitelem ISS. Šéf SpaceX tvrdí, že administrativě exprezidenta Joea Bidena nabídl přepravit dvojici z ISS na Zemi, ovšem nabídka byla odmítnuta. „Návrat byl odložen z politických důvodů. Idiote,“ vzkázal Musk.

Mogensen pak odpověděl, že Muska obdivuje, ovšem SpaceX ani po výměně v Bílém domě neposílá „záchrannou loď“ pro Wilmorea a Williamsovou. „Víte stejně dobře jako já, že Butch a Suni se vrací s (posádkou) Crew-9, což byl plán už od minulého září,“ řekl.