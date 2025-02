Za „diktátora bez voleb“, který odvedl hroznou práci, označil ve středu americký prezident Donald Trump ukrajinskou hlavu státu Volodymyra Zelenského. V příspěvku na sociální síti Truth Social také Zelenského vyzval, aby jednal rychle, jinak mu nezbude žádná země. Ukrajina se už tři roky brání ruské agresi. Trump tvrdí, že se mu úspěšně daří vyjednávat konec války. Jeho postoj si pochvaluje Kreml.

„Vezměte si, že skromně úspěšný komik Volodymyr Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů (8,3 bilionu korun) a šly do války, kterou nelze vyhrát,“ napsal v úvodu svého příspěvku Trump, který tak znovu použil sumu, která ani podle amerických údajů neodpovídá skutečnosti.

Podle webu amerického ministerstva obrany dosavadní bezpečnostní pomoc pro Ukrajinu ze strany USA činila 67 miliard dolarů (1,6 bilionu korun), celková pomoc pak podle německého hospodářského institutu IfW kolem 88 miliard dolarů (2,1 bilionu korun).

Trump za dosavadní přístup ke konfliktu kritizoval svého předchůdce ve funkci Joea Bidena a zdůraznil, že „tato válka je mnohem důležitější pro Evropu než pro nás – odděluje nás velký, krásný oceán“.

Zelenského pak kritizoval za to, že odmítá uspořádat prezidentské volby a má velmi malou podporu Ukrajinců. Jediné, v čem byl dobrý, bylo to, že se mu dařilo Bidena vodit za nos, míní Trump. „Diktátor bez voleb, Zelenskyj by měl radši jednat rychle, jinak mu nezbude žádná země,“ napsal dále americký prezident, podle něhož by Zelenskyj nejspíš chtěl, aby válka pokračovala.

Na Ukrajině platí od napadení Ruskem v únoru 2022 válečný stav, který volby uspořádat neumožňuje.

Na konci svého příspěvku Trump tvrdí, že ve válce zbytečně zemřely miliony lidí, což také neodpovídá žádnému z dosavadních údajů spojenců, podle nichž zemřely nebo utrpěly zranění stovky tisíc lidí.

Osmasedmdesátiletý americký prezident Zelenského tvrdě kritizoval už v úterý, na což Zelenskyj reagoval slovy o tom, že Trump žije v dezinformačním prostoru. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov naopak Trumpova slova pochválil.

Americká a ruská delegace se v úterý sešla v Rijádu k rozhovorům o možnostech ukončení války a ruský vůdce Vladimir Putin, který válku zahájil, jejich průběh vysoce ocenil.