Americký prezident Donald Trump dal najevo, že je „velmi zklamaný“ kvůli výhradám Ukrajiny, že nedostala pozvánku na úterní jednání s Ruskem v Rijádu. Tvrdí, že Ukrajinci mají místo u vyjednávacího stolu „už tři roky a ještě dlouho předtím“. „Byli jste tam tři roky. Tři roky jste to mohli ukončit. Nikdy jste to neměli začínat. Měli jste udělat dohodu,“ řekl Trump podle CNN novinářům ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago.

Podle CNN jde o zatím nejtvrdší Trumpovo vyjádření směrem k Ukrajině. Americký prezident přitom navíc zopakoval přání Kremlu, který volá po nových volbách na Ukrajině. Trump tvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má ve své vlasti podporu jen čtyř procent obyvatel. Nevysvětlil přitom, kde k tomuto číslu přišel.

Trump také tvrdil, že „Rusko chce něco udělat, chce zastavit divoké barbarství“. Ruská armáda přitom invazi na Ukrajinu zahájila před téměř třemi lety na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Od té doby dál útočí na ukrajinské území a bombarduje ukrajinská města. Naposledy v úterý večer podniklo rozsáhlý útok na jihoukrajinské přístavní město Oděsa. Bez elektřiny a dodávek tepla jsou školy, školky a velká obytná oblast.

„V důsledku nepřátelského útoku zůstalo bez elektřiny a vytápění 14 škol, 13 školek a velká obytná oblast – přes 500 domů,“ uvedl na Telegramu starosta Oděsy Hennadij Truchanov. Dodal, že úřady otevírají takzvaná centra nezlomnosti, kam se lidé mohou přijít ohřát, napít se teplého čaje nebo si dobít mobilní telefony.

Také starosta Kyjeva Vitalij Kličko v úterý večer i v noci vyzval obyvatele ukrajinského hlavního města, aby byli v krytech. V Kyjevě pracovala protivzdušná obrana a ozývaly se exploze.

Evropské mírové jednotky

Trump by zároveň nebyl proti, kdyby Evropané chtěli poslat mírové jednotky na Ukrajinu, aby jí tak v případě mírové dohody s Ruskem poskytli bezpečnostní garance. „Pokud to (Evropané) chtějí udělat, bylo by to skvělé,“ řekl k případné evropské mírové misi na Ukrajině. „Nemuseli bychom tam nikoho posílat, protože jsme velmi daleko,“ dodal Trump.

V Evropě však ohledně možné mírové mise nepanuje jednota. Své vojáky na ni by byly ochotny poslat Francie, Británie nebo Švédsko, například Polsko svoji účast odmítá.

Na otázku týkající se úterních rozhovorů mezi americkými a ruskými představiteli v Rijádu Trump odpověděl, že „jednání byla velmi dobrá“ a že má „mnohem větší důvěru“, že se podaří dosáhnout mírové dohody. Zopakoval, že válka na Ukrajině by nikdy nezačala, kdyby byl prezidentem. Města na Ukrajině přirovnal k těm v Pásmu Gazy.