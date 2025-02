Jako příklad zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska jmenoval šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár vyjádření české ministryně obrany Jany Černochové (ODS) k zákonu o slovenské televizi. Bylo podle něj za čárou, řekl v úterý v Praze na tiskové konferenci po jednání se svým českým protějškem Janem Lipavským (nestr.). Černochová v reakci Blanára požádala, ať sdělí, kde výrok pronesla, nebo ať se omluví. Sdělila to ČTK.

Slovenský premiér Robert Fico na začátku února opět obvinil ČR z toho, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) a Lipavský tehdy jeho tvrzení odmítli.

Blanár jako příklad uvedl vyjádření Černochové v situaci, kdy nová vláda a parlament, které vzešly z loňských voleb na Slovensku, měnily zákon o slovenské televizi. „A paní Černochová to komentovala takovým způsobem, že jestli projde tento zákon o slovenské televizi, tak to bude vlastně propagandistický nástroj, parafrázuji, Roberta Fica pro dělání politiky na Slovensku,“ řekl Blanár. Bylo to podle něj za čárou. „My také nekomentujeme a nebudeme komentovat zákony, které přijímá Česká republika,“ dodal.

Lidé kolem Fica vědí, že přestřelili. Slováci jsou fakt naštvaní, říká Mach

„Je velice neprofesionální a hloupé, pokud se nejvyšší představitel diplomacie, v tomto případě ministr zahraničí Slovenska, pustí do osočování kohokoli s odvoláním se na výrok, který daná osoba nikdy neřekla,“ uvedla v reakci pro ČTK Černochová. „Žádám proto pana ministra, ať sdělí, kde jsem výrok pronesla, nebo ať se omluví,“ dodala.

Lipavský se na tiskové konferenci Černochové zastal. „Byla to ona, která nedávno pronesla výrok ‚Slováci byli vždy nejlepší spojenci‘,“ řekl. Zmínil také obrannou spolupráci mezi oběma zeměmi.

Česká vláda loni v březnu přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Fiala dříve řekl, že k obnovení konzultací nejsou ani podmínky, ani důvod. Příčinou jsou nynější zahraničněpolitické aktivity slovenské vlády v čele s Ficem, například jeho nedávné jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Lipavský dnes řekl, že v tuto chvíli nemá informace, že by se mezivládní jednání připravovala.

„V Česku máme svobodu slova, to znamená, každý může vyjadřovat své různé názory, hodnocení. Úplně stejně se vyjadřujeme na adresu USA, Německa,“ uvedl dnes Lipavský v reakci na vyjádření slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, podle kterého se Slovensko stává součástí předvolební kampaně a je zneužívané českými politiky. Podle Lipavského je potřeba mít určitou míru nadhledu, pokud se to objevuje od lidí, kteří nejsou součástí vlády a nereprezentují vládní politiku.

„Věřím, že jsme dneska jasně demonstrovali na celé řadě otázek praktické spolupráce, že skutečně na vztahu mezi Českem a Slovenskem pracujeme, tak se tím nenechme znervózňovat,“ dodal.