Spojené státy dlouhodobě přesouvají svoji pozornost na Asii a Evropa to ví. Šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka naštvalo, že se někteří evropští politici nyní tváří překvapeně. Starý kontinent by se podle něj měl konečně postavit na vlastní nohy.

Hynek v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz tvrdě kritizoval zelenou politiku, kvůli které se těžební a zpracovatelský průmysl odsunul z Evropské unie. Tím pádem podle něho trpí i obranný průmysl, který na těchto dvou odvětvích bezpodmínečně závisí.

„Jestliže postavíme třeba novou výrobní linku na velkorážovou munici, máme garanci, že do ní budeme mít co dát? Že budeme mít ocel, že budeme mít měď, že budeme mít střelný prach, že budeme mít nitrocelulózu, že budeme mít trhaviny?“ nastínil Hynek problémy evropských zbrojařů.

Šéf české Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu je příkrý k chování vrcholových evropských institucí a bank, které podle jeho názoru nejednají dostatečně rychle, aby Evropě zajistily bezpečnost. „Oni si jedou prostě svoji cestu do zeleného pekla a občas, když cítí, že by občané EU chtěli nějaký mediální článek o tom, jak se Ukrajina podporuje, tak něco napíší. Ale já tu změnu necítím,“ doplňuje Hynek, který loni kandidoval do europarlamentu za Svobodné a v minulosti byl také prezidentským kandidátem již neexistujícího pravicového uskupení Realisté.