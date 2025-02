Britský premiér Keir Starmer uvedl, že je připraven vyslat na Ukrajinu britské vojáky, pokud to bude nutné. Napsal to ve článku pro The Telegraph, o kterém informuje BBC a agentura AFP.

Keir Starmer napsal, že Spojené království je „připravené a ochotné přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu tím, že v případě potřeby nasadí své vlastní vojáky“. V exkluzivním článku pro deník The Telegraph premiér uvedl, že rozhodnutí zvážit vyslání britských vojáků a vojaček do nebezpečí nevzal na lehkou váhu. Pomoc při zajišťování bezpečnosti Ukrajiny podle britského premiéra znamená pomoc při zajišťování bezpečnosti vlastní země i evropského kontinentu.

Je to poprvé, co britský premiér výslovně formuloval, že zvažuje vyslání britských mírových sil na Ukrajinu. Starmer to uvedl krátce předtím, než se během pondělí v Paříži sejdou vedoucí představitelé velkých evropských zemí a budou jednat o situaci kolem Ukrajiny. K setkání dojde poté, co vyšlo najevo, že americká administrativa chce jednat o příměří přímo s Ruskem bez účasti Evropanů.

Schůzku svolal francouzský prezident Emmanuel Macron. Rozhlasové stanici France Inter to řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.

Evropská komise (EK) potvrdila, že se jednání zúčastní její šéfka Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Přítomni budou také lídři Francie, Británie, Německa, Polska, Itálie, Španělska, Nizozemska a Dánska.

Podle Barrota se jedná o pracovní schůzi a neměla by se „přehnaně dramatizovat“. Podle EK je možné, že neformální diskuse budou později pokračovat v dalších formátech s cílem spojit všechny partnery, kteří mají zájem o mír a bezpečnost v Evropě.

Oznámení přichází poté, co zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg šokoval Evropu prohlášením, že nebude mít místo u jednacího stolu pro rozhovory o ukončení rusko-ukrajinské války.

Kellogg podle listu The Guardian a agentury Reuters na Mnichovské bezpečnostní konferenci odpověděl na dotaz, zda se Evropa zúčastní plánovaných rozhovorů o ukončení ruské války na Ukrajině, záporně. Ukrajinci „samozřejmě“ budou u stolu, dodal. Evropa podle něj bude konzultována. „A mým evropským přátelům bych řekl: vstupte do debaty ne tím, že si budete stěžovat, že byste mohli být u stolu, ale tím, že přijdete s konkrétními návrhy, nápady, zvýšíte (obranné výdaje),“ řekl.

Podle šéfa francouzské diplomacie Ukrajinci nepřestanou bojovat, dokud nebudou mít jistotu, že mír, který jim bude navržen, bude trvalý, a dokud nebudou mít záruku bezpečnosti. „A kdo jim poskytne tyto záruky? Budou to Evropané,“ řekl Barrot a zdůraznil, že „Evropané se tak či onak zapojí do diskusí“ o ukončení války na Ukrajině.

Barrot zopakoval, že „pouze Ukrajinci se mohou rozhodnout přestat bojovat a my je budeme podporovat, dokud toto rozhodnutí neučiní“.

Schůze evropských lídrů následuje také po projevu amerického viceprezidenta J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Vance v něm proti očekávání téměř nehovořil o Ukrajině, ale věnoval ho údajnému ústupu od svobody slova v Evropě.

Pokud jde o svobodu projevu, „nemáme se čemu učit“, uvedl Barrot. „Musíme se zbavit komplexů méněcennosti... nenecháme se zastrašovat,“ řekl ministr.

Vance v Mnichově kritizoval také údajné pronásledování populistických stran v Evropě. Nepřímo podpořil před nadcházejícími parlamentními volbami Alternativu pro Německo (AfD), označovanou za pravicově populistickou až krajně pravicovou.

Barrot označil Vanceovy výroky týden před německými volbami za nepřijatelné a naznačil, že jde o vměšování. „Nepřipustíme žádné vměšování... Budeme chránit naši demokracii a veřejnou diskusi, které jsou tím nejcennějším, co máme, i když jsou křehké,“ prohlásil Barrot.

V pondělí se také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová setká s Kelloggem v Bruselu.