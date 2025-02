Sova zářivě zelené barvy, maskot nesmazatelně spojený s aplikací Duolingo, je mrtvá. Americká firma, jejíž produkt denně používá 30 milionů lidí po celém světě k výuce jazyků, to v úterý oznámila na svých sociálních sítích. V rámci své dlouhodobé marketingové strategie, která staví na humoru a populární kultuře, z „vraždy“ podezírá kanadského rapera Drakea.

„S těžkým srdcem vám oznamujeme, že Duo, dříve známý jako sova z Duolinga, je mrtvý,“ napsala v úterý firma v prohlášení. Následovalo video, v němž maskota další postavy známé z výukové aplikace nesou v černém pytli a zasypávají lístky růží. Začalo se rychle šířit, jen na TikToku ho za necelý den vidělo téměř 19 milionů lidí. Jako profilový obrázek na sociálních sítích firmy je také nyní možné vidět snímek maskota, na němž má křížky namísto očí.

Příčinu smrti maskota firma neuvedla, dodala pouze, že měl Duo řadu nepřátel a že policie v souvislosti s ní prověřuje „jednoho kanadského rapera“. „Upřímně, možná zemřel, zatímco čekal, až si uděláte další lekci, ale co my víme,“ stojí v prohlášení firmy.

Smrt maskota přichází krátce poté, co se oficiální účty firmy Duolingo zapojily do táhlého sporu mezi jedněmi z nejposlouchanějších raperů současnosti Kendrickem Lamarem a Drakem. Ti se roky vzájemně kritizují, jejich neshody vyvrcholily několika písněmi – takzvanými diss tracky.

Lamar hádku znovu rozdmýchal v neděli, kdy s posledním z takzvaných diss tracků na Drakeův účet vystoupil v rámci své show během poločasu finále ligy amerického fotbalu NFL – Super Bowlu. V písni Not Like Us ho Lamar nazývá pedofilem a odkazuje na drby z amerických bulvárních médií, podle nichž má Drake zájem o nezletilé dívky. Společnost Duolingo se přitom jasně přidala na stranu Lamara s tím, že jeho vystoupení, které živě sledoval rekordní počet diváků, přes 133 milionů, byl Drakeův „pohřeb“.

Zástupce firmy Duolingo později ve vyjádření pro americká média potvrdil, že je smrt maskota součástí nové marketingové kampaně firmy. Viditelnost na sociálních sítích je pro firmu hlavním marketingovým nástrojem poslední přibližně tři roky. Zelený maskot Duo se pravidelně zapojoval o diskusí týkajících se aktuálních událostí v populární kultuře a podle firmy se stal „internetovou senzací“.

Duo například bavil uživatele sociálních sítí, když projevil zájem o britskou zpěvačku Dua Lipa, která ale dle vyjádření firmy jeho city neopětuje. Aplikace se díky tomu dostala mezi mladší uživatele. Ve videích sdílených na účtech firmy se maskot často snaží přesvědčit uživatele, aby si pravidelně procvičovali jeden z jazyků v mobilní aplikaci. Daří se jí tím dále rozproudit diskusi s lidmi, kteří na toto téma vytváří další obsah. Firma má na Instagramu 3,9 milionu sledujících, na TikToku pak necelých 16 milionů.

„Náš maskot měl původně motivovat lidi k pravidelnému procvičování. Ale jakmile se dostal do rukou internetu, stala se z něj daleko komplikovanější postava s vlastním příběhem,“ uvedla firma. Zda sovu Duo nahradí nový maskot, neupřesnila. Podrobnosti vyšetřování slibuje v následujících dnech odkrýt na svých sociálních sítích.