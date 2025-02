Pokud americký prezident Donald Trump dostane Ukrajinu a Rusko k jednacímu stolu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje nabídnout Moskvě výměnu obsazených území. Kyjev by se vzdal části ruské Kurské oblasti, kterou má pod kontrolou ukrajinská armáda. V rozhovoru s listem The Guardian to řekl Zelenskyj, který zároveň poznamenal, že zatím neví, o kterou část Ruskem okupovaného ukrajinského území by na oplátku požádal Kyjev.

"Vyměníme jedno území za druhé," řekl Zelenskyj. Které Rusy okupované území by žádala zpět Ukrajina, nespecifikoval. "Nevím, uvidíme. Ale všechna naše území jsou důležitá, neexistuje žádná priorita," dodal Zelenskyj bez dalších podrobností.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi do sousední země 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Moskva ovšem podle agentury Reuters okupuje na 20 procent ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě Ukrajiny setrvale postupují.

Ukrajinské jednotky loni v srpnu naopak pronikly do ruské Kurské oblasti, kde podle agentury AFP obsadily necelých 1300 kilometrů čtverečních ruského území. Rusům se je dosud ani za pomoci severokorejských vojáků nepodařilo zcela z regionu vytlačit, ale rozloha Ukrajinci ovládaného ruského území se od té doby značně zmenšila. Na konci ledna měla ukrajinská armáda podle AFP pod kontrolou na 442 kilometrů čtverečních ruského území.

Putin nemůže couvnout, ale staří lidé umírají. Historik popsal, jaká je cesta k míru

Zelenskyj dále v rozhovoru řekl, že pokud Trump zastaví americkou vojenskou podporu Ukrajině, Evropa samotná nebude schopna zaplnit vzniklou mezeru. "Ozývají se hlasy, které říkají, že Evropa by mohla nabídnout bezpečnostní záruky bez Američanů, a já vždycky říkám ne," řekl ukrajinský prezident během rozhovoru v Kyjevě. "Bezpečnostní záruky bez Ameriky nejsou skutečnými bezpečnostními zárukami," dodal.

Trump opakovaně prohlásil, že chce rychle ukončit válku na Ukrajině, ale podle The Guardian panují obavy, že dohoda zprostředkovaná USA pod jeho vedením by mohla zahrnovat donucení Ukrajiny kapitulovat před maximalistickými požadavky ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf Kremlu loni v červnu jako podmínku pro jednání o ukončení bojů mimo jiné stanovil, že Ukrajina se musí vzdát ambice vstoupit do NATO a stáhnout svoji armádu z celého území čtyř ukrajinských oblastí, které Rusko nyní částečně okupuje.

Kyjev tehdy návrhy odmítl jako kapitulaci. Ukrajina mezitím podmínila případnou dohodu s Ruskem tím, že získá bezpečnostní záruky, které by Moskvu odradily od další agrese v budoucnu. Zelenskyj nyní v interview uvedl, že je připraven jednat, ale chce, aby tak Ukrajina činila z pozice síly.

Americkým společnostem chce nabídnout lukrativní smlouvy na obnovu země a investiční úlevy, aby se tak podle The Guardian pokusil získat Trumpa na svou stranu.

"Ti, kteří nám pomáhají zachránit Ukrajinu, budou (mít šanci) ji obnovit, a to svými podniky, společně s ukrajinskými firmami. O všech těchto věcech jsme připraveni podrobně hovořit," uvedl Zelenskyj, který tento týden zamíří na mnichovskou bezpečnostní konferenci, kde se mimo jiné plánuje setkat s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, jehož britský deník označuje jako jednoho z "nejvíce nepřátelských" členů Trumpova okolí vůči Ukrajině. Vance se loni se Zelenským odmítl setkat a dříve prohlásil, že mu je vlastně jedno, co se s Ukrajinou stane, upozornil list.

Zelenskyj také hovořil o vzácných kovech, které v poslední době zmiňuje v souvislosti s Ukrajinou Trump. Ukrajinský prezident už dříve uvedl, že je Kyjev otevřen možnosti těžby vzácných kovů spolu s partnery, kteří mu pomáhají ve válce s Ruskem. Trump prohlásil, že chce, aby Ukrajina výměnou za americkou pomoc dodávala Spojeným státům vzácné kovy. V rozhovoru s televizí Fox News nakonec řekl, že chce po napadené zemi vzácné kovy v hodnotě 500 miliard dolarů (12,2 bilionu Kč), aby USA dostaly zpět svou podporu.

Ukrajinský prezident The Guardian řekl, že myšlenku ohledně přírodních zdrojů předložil Trumpovi loni v září, kdy se setkali v New Yorku. Ukrajina má největší zásoby uranu a titanu v Evropě, řekl Zelenskyj. Není podle něj v zájmu USA, aby se ocitly v ruských rukou a Moskva se o ně potenciálně podělila s KLDR, Čínou nebo Íránem. Existuje také finanční motivace, uvedl. "Nemluvíme jen o bezpečnosti, ale také o penězích... Cenné přírodní zdroje, u kterých můžeme nabídnout našim partnerům možnosti, které dříve neexistovaly, do nich investovat... Pro nás to bude znamenat pracovní místa, pro americké společnosti zisky," dodal.