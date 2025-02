Ruští politici vylučují, že by se chystali zavést další mobilizaci mužů pro válku s Ukrajinou jako naposledy v září roku 2022. Tehdy Moskva nařídila částečnou mobilizaci, povolala tedy do armády část mužů v bojeschopném věku. Nová mobilizace by „situaci pouze zhoršila“, prohlásil generálporučík Viktor Sobolev, člen obranného výboru dolní komory ruského parlamentu. Novým rekrutům by podle něj zcela chyběl dostatečný vojenský výcvik.

Další ruští politici pak opakují, že mobilizace není nutná už proto, že se do armády hlásí dostatečné počty dobrovolníků, kteří tak nahradí padlé a zraněné vojáky. Kromě toho má Rusko už nyní na frontě převahu, zdůrazňují.

Zbývá vám ještě 80 % článku