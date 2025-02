Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámí zavedení 25procentních cel na dovoz veškeré oceli a hliníku do Spojených států. Řekl to v neděli novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One cestou na finále ligy amerického fotbalu, takzvaný Super Bowl. Trump také zpochybnil výši amerického dluhu.

Trump za první tři týdny ve funkci rázně otočil směr dosavadní americké zahraniční a obchodní politiky. Zvýšil cla na dovoz z Číny, s odkladem je zavedl Kanadě a Mexiku a pohrozil jimi dalším tradičním partnerům včetně Evropské unie. Čína jako odvetné opatření od pondělí zavádí 15procentní cla na dovoz amerického uhlí a zkapalněného zemního plynu (LNG). Desetiprocentní cla se budou vztahovat na surovou ropu, zemědělské stroje či některá auta.

Trump také řekl, že Spojené státy jsou možná méně zadluženy, než se myslelo. Dal v této souvislosti najevo pochybnosti, zda nedochází k podvodům při splácení dluhu. Americký veřejný dluh v současnosti činí 36,2 bilionu dolarů (882 bilionů Kč), uvedla agentura Reuters. Odkazuje přitom na americké ministerstvo financí, které hraje klíčovou roli v globálním finančním systému.

Konec penny

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu financí, aby se přestaly razit jednocentové mince (penny). Podle agentury AP o tom v noci na pondělí informoval Trump na své sociální síti Truth Social.

„Příliš dlouho Spojené státy razily penny, které nás stály více než dva centy. To je takové plýtvání!“ napsal Trump. „Dal jsem pokyn svému ministrovi financí, aby ražbu těchto mincí zastavil,“ dodal.

Jednocentové mince razí americká mincovna od svého vzniku v roce 1792, napsal web deníku USA Today.

Trump po nástupu do úřadu minulý měsíc zahájil razantní snižování výdajů a škrty ve státní správě pověřil miliardáře Elona Muska. V rámci této kampaně Trump nařídil mimo jiné přezkoumat financování všech neziskových organizací, které dostávají vládní peníze, a chystá se zrušit či výrazně reorganizovat americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj USAID, která je přitom zásadní pro humanitární pomoc v řadě zemí světa.