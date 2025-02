Členům nové skupiny pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou vede miliardář Elon Musk, se podařilo získat přístup k vysoce utajovaným vládním záznamům o milionech federálních zaměstnanců ve Spojených státech. Záznamy zahrnují mimo jiné údaje úředníků ministerstev financí a zahraničí na citlivých bezpečnostních pozicích. Děje se tak v rámci širšího úsilí DOGE o převzetí kontroly nad hlavní personální agenturou vlády a zasahování do řady dalších federálních agentur. Napsal o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na čtyři americké činitele. Desítka amerických států chce kvůli přístupu DOGE k vládním platebním systémům obsahujícím osobní údaje podat na Muskův tým žalobu. Napsala to agentura AP.

Představitelé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity z obavy před odvetou, vyjádřili znepokojení nad možným zneužitím těchto záznamů administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Její nejvýše postavení členové, včetně Trumpa, pohrozili odvetnými kroky federálním pracovníkům, které obviňují z toho, že nejsou loajální.

Musk, zmocněný prezidentem Trumpem, vede podle WP téměř nekontrolovanou válku proti federální byrokracii, která má už teď dalekosáhlé důsledky. Od lednové Trumpovy inaugurace se skupina sebevědomých mladých inženýrů, kteří v DOGE podléhají Muskovi, prohnala Washingtonem. Získávají zde přístup k vládním počítačovým systémům v rámci toho, co senátor Chuck Schumer nazval "nezvolenou stínovou vládou", která podle něj provádí "nepřátelské převzetí federální vlády". Členům Muskova týmu je mnohdy méně než 26 let a nemají žádné zkušenosti s prací ve vládních institucích, píše list The Guardian. Řada z nich do DOGE přešla z miliardářových soukromých společností.

Úřad pro personální řízení (OPM) spravuje záznamy s citlivými informacemi o zaměstnancích většiny federálních agentur, včetně adres, demografických profilů, mzdových údajů a disciplinárních řízení. Kroky členů Muskovy pseudovládní skupiny v OPM souvisejí s podobnými pokusy DOGE o získání přístupu k citlivým systémům v dalších agenturách, píše WP.

Skupina například získala přístup k platebnímu systému ministerstva financí, který zpracovává biliony dolarů ve vládních platbách, nebo k utajovaným informacím agentury pro mezinárodní rozvoj USAID, jež obsahují i hlášení zpravodajských služeb. Podle zpráv WP nyní asi 20 zaměstnanců DOGE pracuje z ministerstva školství a mají přístup k citlivým interním systémům i tam. Členové skupiny pronikli také do důležitých systémů federální agentury pro zdravotní péči CMS. DOGE se rovněž dožadoval přístupu k informačním systémům Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA).

Několik členů DOGE obdrželo "administrativní" přístup k počítačovým systémům OPM hned v prvních dnech po Trumpově inauguraci, píše WP. To jim dává rozsáhlou pravomoc instalovat a měnit software na vládou poskytnutém vybavení a podle dvou úředníků OPM rovněž měnit interní dokumentaci o jejich vlastních aktivitách.

Požadavek týmu DOGE na přístup k souborům a sítím OPM přišel ve chvíli, kdy Muskovi zástupci přišli do agentury s tím, že se zbaví 70 procent jejího personálu, uvedly zdroje WP. Morálka v agentuře mezitím výrazně klesla, jelikož dochází ke střetům mezi členy DOGE a kariérními zaměstnanci úřadu, uvedli podle WP tři činitelé z OPM. Jeden úředník si vybavil nedávnou schůzku, během níž mladý člen týmu DOGE začal křičet na vysoce postavené vývojáře a nazýval je "idioty".

Žádný vládní úředník nikdy neměl střet zájmů v rozsahu Elona Muska, napsal list The New York Times o miliardáři, který vlastní domácí holdingy a udržuje obchodí kontakty v Číně. Podle listu se také ještě nestalo, že by někdo, kdo není vládním zaměstnancem na plný úvazek, měl takovou moc přetvořit federální pracovní sílu. Musk, kterého prezident Trump pověřil škrty ve státní správě, je "zvláštním vládním zaměstnancem", podle Bílého domu nedostává ale plat.