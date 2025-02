Donald Trump po návratu do Bílého domu začal úřadovat velmi zostra. Jeho nová "celní" politika vzala za své a státy jako Mexiko, Kanada nebo Čína musejí počítat s radikálním zvýšením celních poplatků. "Trump na několik stran rozehrál velmi náročnou hru. Sází na celní politiku 19. století, takže je otázka, jestli to bude fungovat i v tom našem," hodnotí kroky USA sinolog Sinopsisu Martin Hála.

První státy se dozvěděly nové celní podmínky pro obchod s USA a podle expertů můžeme stát na prahu nové globální obchodní války. Čína však už podle sinologa Martina Hály není pro USA o tolik slabším protihráčem jako před lety a odvetná opatření mohou ve Spojených státech znatelně pocítit. "Tahle opatření by proti Číně dobře zabrala třeba před 30 lety, kdy byla čínská ekonomika na vývozu do USA závislá. Dnes už to tak není a Čína od té doby nesmírně posílila," popisuje sinolog v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Jedním z hlavních bodů předvolební kampaně Donalda Trumpa bylo zamezení pašování fentanylu do USA, který má na svědomí zejména Mexiko, nicméně s výraznou pomocí Čínské lidové republiky. Bojem proti dovozu nelegální drogy, která si podle statistik vyžádá až sto tisíc obětí ročně, Trump nová cla ospravedlňuje. "Čína občas udělá nějaký ústupek, ale když dojde k nějaké krizi, tak si postaví hlavu a přestanou komunikovat. Je to pro ně výhodný politický nástroj," vysvětluje ve Spotlightu.

Co se týče vztahů supervelmocí, jako jsou Čína a Spojené státy, můžeme podle Hály čekat eskalaci napětí, zejména v oblasti Tichomoří. "Vody tam jsou skutečně 'rozbouřené', kolem Tchaj-wanu jsou na denním pořádku vojenské manévry, ale jsou tam i další ohniska," říká Hála a doplňuje, že všechna tato malá "napětí" mohou velmi rychle přejít v krize.