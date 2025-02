Nepřijatelný návrh, který se mohl zrodit jen v hlavě realitního magnáta. Tak většina světa hodnotí plán Donalda Trumpa na americké převzetí a následnou rekonstrukci palestinského Pásma Gazy poté, co z něj budou vystěhováni jeho obyvatelé. Pokud by projekt měl být třeba jen zčásti realizován, šlo by o nejdramatičtější změnu na Blízkém východě za uplynulých sto roků.

Zda prezident Trump opravdu zamýšlí vystěhovat Palestince z Pásma, jak naznačuje britská stanice BBC, není jasné. Stejně jako otázka, zda jde „jen“ o vyjednávací taktiku – jakousi úvodní nabídku. To naznačuje například izraelský list The Jerusalem Post. HN přinášejí odpovědi na čtyři základní otázky, které se v této souvislosti nabízejí.

Zbývá vám ještě 90 % článku