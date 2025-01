Pokud jde o sex, mají Němci jasno – skoro 40 procent z nich by se nikdy nevyspalo s voličem Alternativy pro Německo (AfD). Ukázal to průzkum pro deník Hamburger Morgenpost. AfD je v tomto směru zdaleka nejméně oblíbenou stranou. Z hlediska podpory před předčasnými volbami to je ale jinak: volila by ji víc než pětina Němců a strana snižuje náskok na vedoucí konzervativní blok CDU/CSU. Ten jí navíc v parlamentu nyní přiřkl roli, na jakou strana tohoto typu nedosáhla od druhé světové války.

„Lituji, že se vytvořila tato většina,“ prohlásil lídr CDU/CSU Friedrich Merz. Reagoval na fakt, že jeho návrhy na zásadní přitvrzení německého přístupu k ilegální migraci prošly ve Spolkovém sněmu jen díky hlasům krajně pravicové AfD. Něco takového se stalo poprvé od vzniku Spolkové republiky Německo v roce 1949.

