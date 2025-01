Ukrajinským vojákům bránícím městečko Velyka Novosilka na západě Doněcké oblasti hrozí, že je obklíčí ruské jednotky. Ve čtvrtek to připustil mluvčí ukrajinského vojenského uskupení Chortycja Viktor Trehubov. Úřady v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny nařídily evakuaci rodin s dětmi z dalších 16 obcí.

Trehubov situaci ve Velyké Novosilce označil za "poměrně složitou", píše server Ukrajinska pravda. Ukrajinští vojáci podle mluvčího dělají vše pro to, aby zabránili dalšímu postupu ruských sil. Snaží se zabránit obklíčení i tomu, aby Rusové s nasazením dělostřelectva zablokovali přístupové cesty do městečka. Postupují k němu ze tří stran - od jihozápadu, jihovýchodu i severovýchodu, vyplývá z údajů na mapě zveřejňované projektem DeepState, který je pokládaný blízký ukrajinské armádě.

Podle Trehubova je v tomto úseku fronty podobně jako jinde hlavním problémem to, že ruská armáda má nad ukrajinskou velkou početní převahu.

Před začátkem ruské invaze na Ukrajinu před necelými třemi lety žilo ve Velyké Novosilce asi 5300 lidí.

Kvůli zesílenému ruskému ostřelování vojenská správa Charkovské oblasti nařídila evakuaci rodin s dětmi z 16 obcí, informoval její šéf Oleh Syněhubov. Týká se to 164 rodin s asi 270 dětmi. Evakuace se týká například obce Kondrašivka na sever od Kupjansku. Od východu se k ní přibližují ruské jednotky a jsou od ní asi čtyři kilometry.

Rusové nejspíš popravili zajatce

Ruští vojáci, kteří jsou součástí invazních sil bojujících ve východoukrajinské Doněcké oblasti, zastřelili šest ukrajinských válečných zajatců. Informoval o tom ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec, podle kterého Rusové svůj čin natočili a video se objevilo na internetu.

Také ukrajinská generální prokuratura ve čtvrtek informovala, že zahájila trestní řízení kvůli zastřelení ukrajinských zajatců. V jejím prohlášení se píše, že "během útoku na pozice ukrajinských vojsk v Doněcké oblasti okupanti vzali do zajetí šest příslušníků ukrajinských ozbrojených sil a následně je zastřelili". Ruskojazyčný servis BBC podotýká, že není jasné, zda generální prokuratura i ombudsman informovali o tom samém případu.

Lubinec na svém účtu na telegramu uvedl, že na internetu je video, na kterém je zachyceno údajně to, jak Rusové střílí do neozbrojených válečných zajatců. "Okupanti na videu zachytili vlastní zločin," uvedl ukrajinský ombudsman. Na videu leží na zemi ještě sedmý ukrajinský voják, jeho osud však není znám. Lubinec také uvedl, že Rusové na zajatce před zastřelením křičeli, aby "zalehli a drželi hubu" a ten, který vše natáčel, říká, že "jeden je můj". Později je podle ombudsmana vidět, jak tento voják střílí do zad jednoho ze zajatců.

BBC v prosinci informovala, že ruští vojáci jen za rok 2024 popravili 127 ukrajinských zajatců. Od loňského léta a podzimu jde podle Kyjeva o systematické jednání, které je součástí ruské politiky. Podle serveru The Kyiv Independent v posledních měsících zejména z Doněcké oblasti přibývá zpráv o mučení, zneužívání a zabíjení ukrajinských zajatců.

Mezinárodní humanitární právo, a zejména třetí Ženevská úmluva, hovoří o ochraně válečných zajatců a jejich poprava je válečným zločinem.