K zabránění dalšímu ruskému útoku na Ukrajinu po případné dohodě o příměří, která by ukončila současné boje, by bylo zapotřebí nejméně 200 tisíc příslušníků evropských mírových sil. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svém úterním projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Na jeho vyjádření ve středu upozornila některá média jako server RBK-Ukrajina nebo ruská služba BBC.

Zelenskyj reagoval na otázku o možné zahraniční mírové misi na Ukrajině. „Od všech Evropanů? Na 200 tisíc, to je minimum,“ odvětil podle agentury Reuters prezident během panelu pro rozhovory po svém projevu. „Podporuji myšlenku kontingentu jako součásti bezpečnostních záruk. Protože pokud mají (Rusové) v armádě 1,5 milionu vojáků a u nás bude o polovinu méně, znamená to, že potřebujeme kontingenty s velmi významným počtem vojáků,“ uvedl Zelenskyj podle BBC.

Ukrajinským prezidentem načrtnutá potřebná velikost případného mírového kontingentu se blíží velikosti celých francouzských ozbrojených sil, poznamenala agentura Reuters a připomněla, že francouzské ministerstvo obrany v roce 2020 odhadlo počet svých vojáků na něco přes 200 tisíc.

Takto rozsáhlé mírové síly by podle Zelenského měly být součástí bezpečnostních záruk, které Ukrajina potřebuje, aby se nestala obětí ruské vojenské agrese i v budoucnu.

Generál Mičánek: Rusko vojensky porazit nejde. Je jisté, že tratit bude Ukrajina

Zelenskyj v Davosu vystoupil den poté, co se americkým prezidentem stal znovu Donald Trump, který v minulosti prohlásil, že chce válku rychle ukončit. Vyhlídka na možné rychlé urovnání konfliktu, který rozpoutalo Rusko před takřka třemi lety, podle Reuters soustředila myšlenky v Kyjevě i v Evropě na potřebu záruk pro Ukrajinu, které by zabránily jakémukoliv budoucímu ruskému útoku. V této souvislosti se hovoří i o možnosti mírových sil.

Ukrajinský prezident v Davosu podle Reuters předpověděl, že ruský prezident Vladimir Putin bude požadovat, aby Ukrajina snížila početní stav svých ozbrojených sil na pětinu. A prohlásil, že Kyjev na ruské požadavky ohledně drastického zmenšení armády nepřistoupí. Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že je zapotřebí, aby se Evropa stala silným globálním hráčem, který bude schopen zajistit mír a bezpečnost pro sebe i ostatní.