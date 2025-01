Britské královně Alžbětě II. její spolupracovníci záměrně neřekli, že jeden z jejích poradců byl sovětským agentem. Někdejší královnin tajemník prohlásil, že lidé v jejím okolí nechtěli panovnici přidělávat zbytečné starosti. Podle agentury AP to vyplývá z dokumentů tajné služby MI5, které dnes zveřejnil britský Národní archiv.

Královský historik umění Anthony Blunt, který pracoval pro Buckinghamský palác několik desetiletí po druhé světové válce, se v roce 1964 MI5 přiznal, že jako pracovník této rozvědky byl během války dvojitým agentem a vyzrazoval citlivé informace tehdejšímu Sovětskému svazu. Lidé z okolí královny však tuto informaci Alžbětě zatajili. Bývalý šéf MI5 Michael Hanley ve zveřejněných dokumentech uvedl, že mu tehdejší královnin osobní tajemník Martin Charteris v roce 1972 řekl, že „to královna nevěděla a on neviděl žádný přínos v tom, říkat jí o tom nyní, jen by jí to přidělalo starosti“.

Vláda se podle AP rozhodla sdělit panovnici pravdu o jejím uměleckém poradci v roce 1973, kdy Blunt onemocněl, hrozilo, že zemře a média budou moci zveřejnit informace o jeho minulosti. Podle Charterise přijala oznámení s klidem a podotkla, že se kolem Blunta vznášelo podezření již začátkem 50. let.

Veřejnosti oznámila pravdu o Bluntově minulosti premiérka Margareth Thatcherová v roce 1979. Někdejší dvojitý agent zemřel v roce 1983 ve věku 75 let.

Informace o Bluntovi jsou součástí nových odhalení týkajících se agentů z okruhu Univerzity v Cambridgi, kde sovětské tajné služby získávaly spolupracovníky ve 30. letech. Dva z těchto agentů, Donald Maclean a Guy Burgess, prchli v roce 1951 do Sovětského svazu. Třetí z nich, Kim Philby, byl odhalen až v roce 1963 a zveřejněné dokumenty obsahují mimo jiné jeho písemné doznání.

Některé z odtajněných informací budou součástí výstavy nazvané MI5: oficiální tajemství, kterou letos plánuje londýnský Národní archiv.