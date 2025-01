Americká zpěvačka Beyoncé oznámila, že dává 2,5 milionu dolarů (přes 60 milionů korun) na pomoc lidem zasaženým požárem na okraji Los Angeles. Podporu pro místní obyvatele slíbil také nejbohatší člověk planety Elon Musk, který ale zároveň vede spor s kalifornskými činiteli ohledně zvládání krize, informoval v pondělí americký tisk.

Nejničivější požáry v dějinách druhého nejlidnatějšího města Spojených států vyvolaly vlnu solidarity s postiženými komunitami. Jídlo jim například nabízí charitativní projekt World Central Kitchen, na parkovišti v zábavním středisku Santa Anita Park zase vznikla obří „humanitární stanice“, kam dobrovolníci přináší potraviny, vodu či oblečení pro ty, které šíření ohně vyhnalo z domovů.

Dvojice rozsáhlých požárů v různých částech metropolitní oblasti minulý týden zničila přes 12 tisíc staveb a vedla úřady k nařízení evakuací pro skoro 200 tisíc obyvatel. Hrozba vzhledem k silnému větru a suchu i téměř po týdnu stále přetrvává, škody budou podle prvních odhadů šplhat do desítek miliard dolarů.

Beyoncé v neděli uvedla, že přispěla 2,5 miliony do nového fondu na pomoc lidem na jihu Kalifornie, který zřídila její nadace BeyGood. „Fond je vyčleněný na pomoc rodinám v (těžce zasažené) oblasti Altadeny a Pasadeny, které přišly o domovy, a pro kostely a kulturní střediska, aby mohly naplnit bezprostřední potřeby lidí zasažených požáry,“ uvedla. Agentura AP poznamenala, že matka zpěvačky minulý týden sdílela informaci, že plameny zničily její dům v Malibu.

Ke krizi se od začátku vyjadřuje miliardář Musk, který společně se svým spojencem a nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem kritizuje kalifornské činitele za podle něj špatnou reakci na požáry. Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson proto v pondělí dokonce navrhl, aby byla pomoc zasažené oblasti podmíněná.

„Zdá se, že státní a místní představitelé v mnoha ohledech zanedbali své povinnosti. Takže to je něco, co je třeba vzít v úvahu,“ řekl Johnson novinářům v Kapitolu. „Pravděpodobně by měly být stanoveny podmínky pro tuto pomoc. To je můj osobní názor. Uvidíme, jaký bude konsenzus,“ dodal.

Trump se k tomu zatím nevyjádřil. Jeden informovaný zdroj v pondělí agentuře Reuters řekl, že by do postižené oblasti mohl zavítat po inauguraci 20. ledna, zřejmě koncem příštího týdne, přesné datum ale podle tohoto zdroje ještě nebylo stanoveno.

Musk zase podle deníku The New York Times rozdmýchával strach a pobouření a šířil dezinformace, jak je u něj v poslední době typické. V neděli pak oznámil, že jeho společnosti Tesla a SpaceX dodají do Los Angeles vozidla s terminály pro připojení k satelitní internetové službě Starlink. Učinil tak při návštěvě zasažené oblasti, během níž se setkal s krizovými pracovníky. Automobilka Tesla zároveň uvedla, že poskytuje obětem požárů mobilní nabíjecí stanice.

Do humanitárních operací spojených s živelní pohromou, která zničila mimo jiné domy mnohých amerických celebrit na kalifornském pobřeží, se zapojily také další známé osobnosti. Britský princ Harry a jeho žena Meghan o víkendu lidem rozdávali jídlo a vodu a vyzvali veřejnost k podpoře World Central Kitchen či dalších dobročinných projektů.