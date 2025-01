Deset členských zemí EU, včetně České republiky, vyzvalo Evropskou unii, aby zavedla úplný zákaz dovozu plynu a rovněž zkapalněného plynu (LNG) z Ruska. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dokument, který má k dispozici. V rámci sedmadvacítky se nyní debatuje o již šestnáctém balíčku sankcí proti Rusku kvůli jeho útočné válce proti Ukrajině a právě zákaz dovozu ruského LNG by podle informací ČTK mohl být jeho součástí.

Evropská komise zatím s žádným návrhem balíku omezení nepřišla, očekává se to ale v příštích dnech, aby byl dostatek času na projednání sankcí. Šestnáctý balík by pak měl být schválen na konci února u příležitosti již třetího výročí zahájení ruské invaze. Předsednickou zemí EU je nyní Polsko, které je velkým spojencem Kyjeva. Očekává se tedy, že nový balík unijních postihů by mohl být vůči Moskvě velmi tvrdý a výrazně Rusko zasáhnout.

Dokument podepsalo Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Podle informací ČTK ale zákaz dovozu ruského LNG nyní podporuje asi polovina členských zemí EU. „Je potřeba, aby konečným cílem byl zákaz dovozu ruského plynu a LNG, a to co nejdříve,“ uvádí se v takzvaném non-paperu, tedy neformálním dokumentu určenému k debatě.

Čtrnáctý balíček sankcí, který byl schválen loni v červnu, již obsahoval zákaz překládky ruského zkapalněného zemního plynu (LNG). K úplnému zákazu ruského LNG ale Evropské komise nepřistoupila, i vzhledem k tomu, že existují unijní země jako Belgie, Francie či Španělsko, které ho stále nakupují ve velkém. Patnáctý balík sankcí byl schválen loni v prosinci a byl zaměřen zejména proti takzvané stínové flotile zahraničních plavidel, která přepravují ruské ropné produkty.