Myslet, to některé lidi bolí. Předvedli to, když hodnotili nedávno vydané paměti Angely Merkelové – prý byla ruskou agentkou. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v...

Ředitelé Evropy