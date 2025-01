Jako by se na přelomu roku vrátili Američané v čase o pár let zpátky. Dva teroristické útoky – v New Orleans a v Las Vegas – přehlušily debaty o očekávaném návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, do kterého zbývají necelé tři týdny. Přes všechna očekávaná témata se do popředí vynořilo téma hrozby islamistického teroru na domácí americké půdě.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co spojuje dva teroristické útoky.

V jakém stavu je FBI.

Proč jde také o test Trumpova vztahu k Sýrii.