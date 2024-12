Barbarský útok Hamásu z loňského 7. října na Izrael a následná válka v palestinském Pásmu Gazy předčily co do hrůzy i zmaru předešlé bitvy, které po desetiletí pustoší Blízký východ. Také pád rodiny Asadů, která vládla Sýrii více než půlstoletí, zamíchal mocenskými poměry v regionu. V příštím roce by se nejdůležitější událostí patrně stalo oficiální smíření Saúdské Arábie s Izraelem, i to ale záleží na vývoji v Izraeli, Palestině a Sýrii.

Zbývá vám ještě 95 % článku